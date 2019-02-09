46名內地客港澳遊遇強迫購物　住宿降格食雞蛋羹榨菜險流落街頭

愈來愈多內地民眾趁農曆新年長假外出旅遊，而港澳地區也一向是內地遊客熱門選擇地點。惟近日有46名內地遊客遭遇假扮正牌的旅行社行騙，抵港後發現膳食變為廉價餐之餘，還被強制加入購物團，更差點面臨流落街頭的困境。

余女士簽訂的電子合同上的行程細節。（網上圖片）

君逸酒店變三星青逸酒店

據內媒南方都市報8日報道，北京余女士一家新年期間打算到香港旅遊，並通過網絡搜索，找到自稱從屬深圳國旅的旅行社業務員，以微信先後支付了200元（人民幣·下同）按金及8800元團費，參與港澳五天四日遊，其中電子合同標明「住宿標準為四星」，並備註「購物消費自願」。

但余女士一家7日到達香港後，卻發現一切與旅遊合同上的內容「差天共地」。本來說好為25至30人的精品團，卻變成了46人的強制購物團，旅行的安排只有一天，次日全部安排購物。此外，酒店餐飲的標準也被降低，合約明確約定入住香港君逸酒店，實際到港後卻被安排入住了三星青逸酒店，並且被當地導遊告知只承擔一天酒店安排，之後要自行解決住宿。而原本溝通的三星升級餐飲，也變成了一枱的榨菜、白菜、雞蛋羹等廉價食物。

雖然余女士其後再三與旅行社業務員賀珊溝通，但對方只提退當日房費差價，絲毫沒有提及接下來的酒店安排。余女士一怒之下自行離隊，投靠在香港的朋友。

旅客數目近年急增，逼爆香港各區。（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

「野馬團」假冒國旅 受騙遊客聯合報警

余女士其後也向深圳消費者委員會輩投訴，經調查後確認該旅行社為假冒深圳國旅。對此，國旅（深圳）旅行社有關負責人表示，余女士遭遇的是野馬旅行社（即冒充正規旅行社違法經營的無牌旅行社或個人），與國旅無關，並澄清賀珊非該公司員工，旅遊合同和公司印章亦屬假冒。

該負責人還表示，目前已經和受騙遊客取得聯繫，待其完成行程後，會聯合前往公安部門報案，但按以往經驗，公安受理的可能性不是很大。

（南方都市報）