【豬年2019．新年過後】內地客轉往昂坪拜大佛　北區享短暫的平靜

農曆新年，不少人會回鄉拜年迎新歲，連內地遊客也不例外，本港多個常被「逼爆」的社區，街頭顯得相當平靜，看不見遊客湧湧的景象。不過，平靜只維持了數天，年初三的東涌、土瓜灣及北區已有遊客再度光臨。有東涌居民表示，初三已見大批遊客前來，食群和車站大排長龍，情況十分誇張；北區居民亦感嘆區內難得平靜，希望好好珍惜這段日子。

新年期間，許多人也回鄉過年，內地遊客也不例外，期間訪港內地旅客人次有顯著下跌。根據香港入境處統計，年三十晚及年初一，分別有9.8萬及14.2萬名內地訪客到港，而年初二躍升至23.4萬人次，年初三則有24.7萬。東涌、土瓜灣、上水及沙田等遊客熱點，遊客也明顯較平日少。

經常遭內地遊客「逼爆」的東涌，新年回復短暫平靜，現已再有遊客潮。東涌居民關注組主席劉永賢表示，區內的平靜僅維持至年初二。他解釋，今年有很多遊客前往東涌拜佛，同時由於港珠澳大橋開通，情況變得特別誇張，「往年無乜遊客去拜佛，通常會有少量遊客去坐昂坪360纜車，而今年特別多遊客去拜佛。」

年初三下午，東涌東薈城食肆大排長龍。（東涌居民關注組圖片）

東涌內的車站也現人龍。（東涌居民關注組圖片）

劉永賢又指，居民與遊客經常會有爭執，很多人已習慣了這種情況，他更直言除非增加社區配套，否則無法解決問題，「東涌社區配套少，食肆又少，除非好似元朗咁周街都係食肆，可以將遊客分流，否則都係會『逼爆』」

劉永賢認為，除非增加東涌的社區配套，否則無法解決「逼爆」問題。（東涌居民關注組圖片）

劉永賢表示，東涌東薈城的美食廣場和戲院即將啟用，屆時可容納大納顧客，他相信有分流作用，可緩和現時區內食肆大排長龍的情況，他亦不擔心美食廣場會變相吸引更多遊客來臨，「預咗會多遊客，但都唔擔心，美食廣場同戲院可以分到好多。」

內地旅行團逼爆土瓜灣及紅磡區等地區，新年假期得數天安靜，今日多個旅行團再度出現土瓜灣。有土瓜灣居民在網上群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」叫苦，指年初四已有一大堆旅行團進駐土瓜灣，有人形容旅行團休息了數天，再度「佔領土瓜灣」。

旅行團再度進軍土瓜灣。（群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」截圖）

土瓜灣區議員林博表示，土瓜灣一向是旅行團熱點，在新年期間，區內比平時寧靜。現時已有旅行團復團，前往土瓜灣，他解釋說，這些旅行團可能會到土瓜灣上船去看維港。他期望當局透過新田購物城作分流，或對旅行團作監管，還居民寧靜，「唔係話要拒絕入境，而希望做分流，還居民一個公道，俾返個安寧嘅社區班居民。」

北區一向都是內地旅客和水貨客購物熱點，閒日街上人頭湧湧，而過年期間，街上則罕有地平靜，不見遊客的蹤影。有北區居民感嘆，要好好珍惜這一份平靜；但也有居民表示，年初四已見火車站擠滿遊客，擔心遊客大軍再度湧來。

過年期間，北區街道不見遊客，有北區居民感嘆，要好好珍惜這一份平靜。（群組North District 北區截圖）

網民拍下上水街道和商場內的情況，只見商場只有小量街坊行人，暢通無阻。（讀者提供）

北區區議員陳旭明向《香港01》表示，每年農曆新年，上水都會變得平靜，但平靜只得一瞬間，很快便會變回人頭湧湧的景況，「每年過年都係咁，對街坊嚟講係『一期一會』，每年得一次回復到昔日嘅平靜，不過佢哋差唔多返嚟。」他解釋，上水的藥房與零售店通常在新年期間休息，只有小部分開門，而水貨客也要在這段時間放假，故此直到年初四也未見大批水貨客在上水出沒，「水貨客都係打工，所以新年會放假，到初三長康街都未見到水貨客開工，估計會於初四、五開工。」

上水一向為內地人掃貨熱點，大型藥房門外街道經常水泄不通，部分行人需走出馬路。（資料圖片/ 劉婉雯攝）

而另一個旅客熱點沙田，則暫時未見旅客潮，沙田市中心區議員衞慶祥指，年三十晚前有很多遊客，而過年期間大部分商場店舖休息，故令遊客減少。他續指，就昨日所見，商場即使有部分店舖營業，但都未見大量遊客購物。

他解釋，沙田的遊客主要分為兩類，一類是高消費遊客，主要集中在不同商場中購物，例如是新城市商場；另一類是水貨客，主要在外圍的藥房與零售店購物，消費產品以日用品為主。他說，這幾天兩類遊客都比較少，不過相信這個周末情況將會改變，區內會再見遊客潮。