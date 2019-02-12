【D&G又辱華？】豬年T恤圖案疑有暗示　中國網民：笑我們人傻錢多

意大利時尚品牌「Dolce & Gabbana」（D&G）早前爆出辱華風波後，近日為慶祝農曆新年推出一系列的新款豬年T恤及衞衣，結果再次被部分網民質疑圖案設計是扭曲中華文化，甚至認為是暗示中國「人傻錢多」；不過，也有人認為只是過度解讀，只是「玻璃心」作祟。

被質疑是暗示中國「人傻錢多」的豬年T恤。（網上圖片）

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D&G日前推出一系列豬年T恤衫及衞衣，索價2900元至8900元港元不等。惟在其中一款T恤上，小豬手持D&G的Logo和一疊紙幣，結果引發網民猜想，認為D&G再一次對中華文化扭曲詮釋，或暗指中國消費者「人傻錢多」。

有內地網民在微博上直接表示「完全不好看，更別說還辱華了」、「是想暗喻甚麼」、「一次不忠，百次不用」、「滾出中國」。

然而，相較去年11月辱華的品牌宣傳片所引起的廣大爭議，這次D&G的豬年T恤輿論氛圍相對平靜，D&G也暫未對此事件做出相應回應。

D&G的兩名創始人兼設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana曾為辱華事件拍片道歉。（資料圖片）

也因此，有不少人認為「某些人玻璃心的過度理解」、「D&G估計是本命年犯太歲了」、「小豬抓錢沒啥毛病，就是純粹的醜」、「太敏感了吧？你這樣會讓人覺得是自卑啊」。

事實上，D&G去年11月推出引起爭議的「起筷吃飯」廣告，加上設計師Stefano Gabbana隨後辱罵「中國是屎國」（the country of shit is China），觸發眾多中國明星出面抵制，先是拒絕參加在上海舉行的D&G年度大秀，其後中國各大電商平台亦陸續將D&G的商品下架，最終D&G的兩名創始人兼設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana一同拍片道歉。

（網易娛樂）