【流浪地球】美國放映華人觀眾為主　無配音英文字幕錯處多

據中國票房網數據顯示，國產科幻電影《流浪地球》上映第8天後，12日票房逼近26億元（人民幣．下同），同時升至內地影史第7位。另據貓眼專業版的票房預測，《流浪地球》總票房可能會達到51.47億元。若預測成真，這將使該片成為內地票房歷史第2位，而參與該電影的內地演員吳京將同時成為票房第1位《戰狼2》、第2位《流浪地球》的主演。據悉，目前吳京已緊隨黃渤，一躍成為中國第2名票房破百億演員。 值得一提的是，《流浪地球》在國內口碑票房雙豐收之際，也衝了國際市場，成為首部登陸美國院線的中國科幻片。惟在一片讚譽聲中，也有外國觀眾表示，影院裡似乎全是華人，且影片英文字幕有多處出錯。

《流浪地球》導演郭帆在微博上報喜，海外票房成績不俗。（網上圖片）

外國觀眾熱讚《流浪地球》

據內媒《觀察者網》12日報道，《流浪地球》在2月5日起已經陸續登陸國外院線，在美國22個城市、加拿大3個城市以及澳大利亞和新西蘭上映。其中在美國已經取得不錯的票房成績，導演郭帆12日在微博宣布，全美雖然只有64家電影院放映這部電影，但其首周票房已經位列13名，並且平均單場收入達到2.6萬美元（約合20.28億港幣），高於周冠軍近4倍。

而電影上映後，IMDb上共有2900餘人為電影打分，評分達到8.0。不少外國觀眾在短評中表達對電影的喜愛：

「這是我看過的最好的中國科幻片，比荷里活的同類型電影都要好得多。」 「在觀看了許多荷裡活科幻電影和超級英雄電影之後，這部中國電影確實讓我大吃一驚。」 「這是科幻愛好者的盛宴，你一定不能錯過。」

海外場次華人為主 英文字幕錯處多

與此同時，也有外國觀眾抱怨一些觀影問題。首先，電影院裡觀看《流浪地球》幾乎都是中國人。在海外華人瘋狂搶票下，影院也進行了加場。

其次是電影的展現形式。據悉，《流浪地球》在國外採用的是中文對話搭配英文字幕，該形式讓大多數外國觀眾無法適應，甚至有外國網民提出電影的英文字幕錯誤太多，擔心會影響國際市場，建議找專業人士校對。

對此，導演郭帆此前接受媒體採訪時曾表示，他們並沒有考慮國際市場，在北美上映也是為了照顧海外華人的觀影需求。郭帆認為，目前還沒有能力去做全球視角的電影，「全球有一半人說中文的時候，（中國電影）自然而然就出去了。」

（觀察者網）