不忿妻過年離家　男子朋友圈宣布「告別世界」　警20分鐘找到救回

農曆新年前夕，一名身在湖南的貴州馮姓男子突然在微信朋友圈寫下自白，稱要告別這個世界。其妻看到這條朋友圈後報警，湖南益陽桃江縣警方隨之上演了一場「生死時速」的救命行動，用20多分鐘找到馮男並緊急送院。 馮男經搶救後恢復意識，他並透過家屬感謝桃江警員的救命之恩。據了解，馮男之所以選擇自殺，主因是其妻決定赴桃江親戚家過年，他前往尋找未果，頓時失去了對生活的信心。

涉事男子目前已恢復意識，並透過家屬向救他的警員表達感謝。（中新網）

農曆除夕前日（2月3日）下午5時左右，桃江縣警方接到一女子報警，稱在桃江境內的貴州籍馮姓男子發微信朋友圈「告別世界」，可能有自殺危險，並提供當事人車輛信息。警員立即兵分兩路，一路調閱監控畫面，一路沿街尋找。

警員經過對各要道過往及停靠車輛的地毯式搜索，在20多分鐘後發現目標車輛。馮男當時躺在副駕駛座，呼吸微弱，臉色發白，表情痛苦，警員敲窗呼喊亦無反應。警員便呼叫救護車，並打開車門，發現身邊有一個獸藥瓶，藥丸所剩無幾。

救護車趕到後，警員當即協助醫務人員將馮男抬上救護車，護送至醫院，並全力協助醫務人員進行搶救。幸運的是，由於發現及時，馮男得以生還。

原來，因妻子決定在桃江親戚家過年，馮男前往尋找未果，情緒十分低落，又想到積欠不少外債，頓覺人生無望。他買了一瓶獸藥，在朋友圈發布帖文後，便服下大半瓶獸藥自盡，其妻看到朋友圈後則立即報警。年除夕（2月4日）凌晨，馮男家人連夜從貴州趕到桃江，待他轉危為安後將其接回貴州。

（中新網）

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