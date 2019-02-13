翟天臨涉學術造假牽出北電醜聞：50歲院長再婚26歲學生捧當女主角

內地男星翟天臨學術造假案愈演愈烈，不僅牽出北京電影學院和北京大學兩所高校，還令北電表演學院院長張輝一系列醜聞曝光。

張輝和嬌妻劉熙陽共同出演電影《一紙婚約》（網上圖片）

綜合媒體2月13日報道，張輝出生於1969年，現任北京電影學院黨委常委及北京電影學院表演學院院長。據內地網民爆料，張輝離婚後迎娶小自己24歲的女學生劉熙陽，為了捧嬌妻成名更不惜以公費拍出電影《一紙婚約》。在該影片中，包括張一山、楊紫、關曉彤等一眾內地明星都為他們搭戲。

至於事件的女主角劉熙陽則生於1993年，畢業於北京電影學院2010級表演系，憑借電影《一紙婚約》，她獲得了第三屆《意大利中國電影節》最佳女演員 。而據意大利中國電影節的公開資料顯示， 北京電影學院是該活動的聯合舉辦單位之一。

有報道稱，該部影片上映後共只獲得18萬元票房（人民幣，下同），亦有人稱累計票房為75萬元，而《一紙婚約》的出資方並非張輝本人，其第一出品方是青年電影製片廠，該製片廠由北電100%持有股份。

網傳張輝辦公室已經被摘牌。（網上圖片）

有網民發現，懷疑是為了避風頭，目前張輝院長辦公室的牌子已被摘掉。北京電影學院安保人員則表示，張輝仍然在北電上班，但對網上流傳的娶學生一事，該安保人員則一直含糊其辭。

內地男星翟天臨早前被揭發在北電就讀期間涉嫌學術造假、抄襲論文，已經引發巨大爭議。該案件如今又牽扯出北電教授醜聞，令北電再陷入輿論風波，不少網民認為各個事件連在一起，都與校園腐敗有關：