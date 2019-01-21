廣西高校政治考題引眾怒：愛滋病有何好處？你想斷子絕孫嗎？

「你想斷子絕孫嗎？你要不要借一個好的種？」「愛滋病的好處是什麼？」這些題目全都來自北海藝術設計學院日前舉行的一場期末考試試卷。 受訪者證實，這些試卷均由北海藝術設計學院的院長鄭某出卷。這些試題不僅令學生感到不滿，待傳播至微博等社交平台後，更激起軒然大波，許多網友憤怒地向校方及出卷人表示譴責，要求其正面回應並向學生致歉。 不過，目前該校仍未作出任何正式回應。據受訪者提供信息，目前校方已經開始要求在網上曝光的學生刪帖，並要求所有學生保持沉默。

涉事學校北海藝術設計學院。（網絡圖片）

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北海藝術設計學院，簡稱「北藝」，位於廣西北海市，是一所經教育部批准的藝術設計類院校。

20日，多名微博網友發文曝料稱，該校在上午舉行的《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》課程的期末考試中，試卷上出現多道與課程內容無關、甚至令考生感到被侮辱的試題。

「你與異性有過性關係嗎？愛滋病好在什麼地方？」 「你想過為國家的未來而吃飯，為國家的未來而生孩子嗎？」 「有人說中國的人口紅利沒有了，如果中國人再死十個億，是否還存在有人口紅利？」 「為什麼說整天玩遊戲的人是傻子？為什麼低智商的人會參與非法傳銷？」 「你將來想要小孩子嗎？你想斷子絕孫嗎？」 「你想過為國家生孩子嗎？你要不要借一個好的種？」

而在上周六（12日），該科目已經進行過一次期末考試，當時考試內容與課本內容相符，而20日的這場考試屬於臨時加場。

學生：我們就像被強按脖子吃米的雞

許多學生以為這次的考卷也會與上周六的考卷類似，然而拿到卷子後卻大吃一驚。一位受訪者透露，當時考場裡學生們拿到試卷後，發出了一片「噓聲」，但可能擔心影響考試成績，當時並沒有學生向監考老師發出質疑。

但等考試結束離開考場後，參加了這次考試的同學們討論激烈。這些帶有極強指向性甚至非常無禮冒犯的題目，不僅令考生不滿，還讓學生們感到被深深地侮辱。

有受訪者回想起這些試題時表示：「我們就像被強按脖子吃米的雞，不吃就任由宰割。」

去年該校先後有兩名學生突發腦溢血，該校鄭院長便向全校學校公佈內部信，表示學生病危是因「WiFi輻射造成」。（網絡圖片）

據介紹，這張爭議試卷中的題目屬於開放性試題，並沒有標準答案，但考試成績會在該科目的總評中佔據一定比例。

這並不是北海藝術學院的考試中，第一次出現這樣的考題。

語文考試問「女孩子知道生理正常的男人都好色嗎」

在去年，該校大一學生的《大學語文》試卷中，就出現了「你有沒有男朋友？有沒有暗戀物件？有沒有夢中情人？並描述一下夢中情人」的題目。尤其是要求女學生回答的題目，完全不堪入目：

「為什麼大多數女孩子出事都是因為晚歸？女孩子知道自己是『肉』嗎？女孩子什麼年齡段最危險？女孩子知道生理正常的男人都好色嗎？女人超過30歲還有危險嗎？女人超過40歲還會有人非禮嗎？」

所有受訪者證實，這幾張爭議試卷，都是由北海藝術設計學院的院長鄭某出卷。

去年該校先後有兩名學生突發腦溢血，鄭院長便向全校學校公佈內部信，表示學生病危是因「WiFi輻射造成」，要求杜絕WiFi，決定每晚11點全校斷網，包括雙休日。

他還表示如果有同學對此不滿，「有意見的同學可以退學」。

（觀察者網）