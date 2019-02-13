椰樹牌椰汁宣傳豐胸功效近10年　「重視白嫩豐滿」寫入企業文化

原產於海南海口、自稱「國宴飲料」的椰樹牌椰汁，近來因使用「大胸美女」風格新包裝，並暗示「豐胸」功效，被質疑是虛假宣傳，受到海口工商局介入調查。 內媒《澎湃新聞》報道指出，椰樹牌椰汁並非首次以「豐胸」為賣點，最早更可追溯到其企業官網2009年的《椰汁增大乳房之說》一文；不僅如此，該企業還將「重視抓白嫩豐滿的廣告」寫入2017年的「企業文化」春聯中，今次廣告事件可謂預謀已久。

椰樹集團的2019年新廣告被質疑是虛假宣傳。（網上圖片）

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內地演員徐冬冬代言的椰樹椰汁新版廣告，因產品外包裝包含「白嫩豐滿、曲線動人」「從小喝到大」等廣告宣傳詞，被網民批評廣告低俗露骨、涉嫌虛假宣傳。

這款2019版的椰樹椰汁新包裝，將此前外包裝上的「椰樹、椰子」自然風圖片，改成了衣着暴露、胸部豐滿的徐冬冬圖片。在街邊投放的廣告牌中，更明確打出「用椰汁擦乳，每日多飲椰汁能使乳房飽滿」的宣傳語。

《澎湃新聞》報道指出，椰樹集團針對其椰汁產品的豐胸宣傳由來已久。其官網早在2009年5月13日發布的《椰汁增大乳房之說》一文中，稱「每日強以飲大量椰汁，再用椰汁擦乳，所以人人飽滿」，明確提到椰汁有豐胸功效；另一篇文章《椰汁的營養價值》則宣稱椰子汁能預防心臟病、關節炎和癌症，還能強健肌膚、滋潤止咳等。

冀打破嚴峻形勢 培養年輕消費者

及至2017年，該集團更將「重視抓白嫩豐滿的廣告，培養從小喝到大的年輕一代椰汁消費者」寫入其2017年的「企業文化」春聯中，以鼓勵員工打破「供過於求」形勢嚴峻的市場。

對於這樣的宣傳方式，荷蘭瓦赫寧恩大學（Wageningen University）食品安全/工程碩士、國家二級營養師范琳琳認為，由於缺乏具體研究成果，對消費者來說是不負責任的體現，不僅有失嚴謹，還存在單純吸引眼球牟利的嫌疑。律師丁金坤則認為，這種宣傳跨越了界限，涉嫌違法。

海南海口市工商局辦公室一位劉姓副主任稱，目前已立案調查此事，將盡快公布調查結果。此前，椰樹集團品牌部一位工作人員曾就此回應稱，椰樹椰汁不具有豐胸效果，「都是網友找茬」。更早前，椰樹集團人士回應傳媒時稱，用豐胸功效作宣傳，是來自於1997年香港一份報紙上看到的資料。

（澎湃新聞）