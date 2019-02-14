【流浪地球】上映第10天累計票房突破30億元　暫列中國影史第6位

國產科幻電影《流浪地球》上映以來票房節節攀升，不斷創新中國電影票房記錄。電影上映至第10天，《流浪地球》官方微博週四（14日）宣布，該片累計票房已經突破30億元（人民幣，下同）。

《流浪地球》官方微博報喜，電影票房累計突破30億元人民幣。（微博）

據內媒《澎湃新聞》報道，阿里影業旗下燈塔專業版數據顯示，2月14日14時39分，《流浪地球》累計票房達到30億元，位列中國電影票房總榜第六位，觀影人次為6454.3萬。

據悉，國內目前超過30億元票房的影片為《戰狼2》（56.84億元）、《紅海行動》（36.5億元）、《唐人街探案2》（33.98億元）、《美人魚》（33.93億元）、《我不是藥神》（30.99億元），《流浪地球》現在以30.06億元加入其中。

中國影片票房總榜，《流浪地球》暫列第六。（澎湃新聞）

其中，2018年票房冠軍《紅海行動》實現30億元票房用時17天13時，而《流浪地球》僅耗時10天。而貓眼專業版對《流浪地球》作出的票房預測達到52億元，若不出意外，《流浪地球》在中國票房總榜上的排名將進一步攀升。

而《流浪地球》官方在微博報喜後，該片影迷也紛紛留言道喜：