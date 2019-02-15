【學歷造假】北大宣布有初步認定及處理意見　已當面與翟天臨溝通

在熱門電視劇《蘭陵王》飾演大奸角太子的31歲內地男星翟天臨，近日被揭發博士學歷涉嫌造假，署名論文內容更與他人高度相似，抄襲率達4成。 錄用翟天臨為博士後研究員的北京大學光華管理學院在周四（14日）宣布已有初步認定，並就認定結果及處理意見與翟天臨當面溝通。 此外，教育部新聞發言人續梅在周五（15日）表態，指對事件高度重視，第一時間要求有關方面迅速核查，並強調對學術不端一貫鮮明的態度就是零容忍，絕對不能允許出現無視學術規矩破壞學術規範，損害教育公平的事。

北大方面表示，光華學院在周三（13日）下午召開職業道德和紀律委員會會議，認真研究翟天臨涉嫌學術不端的情況並作出初步認定，同時根據國家及北大的博士後管理有關規定，提出初步處理意見。北大又提到，校方在同日傍晚已按照程序，就初步認定結果和處理意見與翟天臨當面溝通。

翟天臨在《蘭陵王》飾演大奸角太子高緯。（視覺中國）

翟天臨原本是內地娛樂圈中少數的高學歷「學霸」明星，惟其近日在一次直播中向網民透露，稱不知道中國最大期刊論文資料庫「中國知識資源總庫（知網）」。寫論文的人幾乎不可能不知道「知網」，加上網民遍查多次後發現網站上沒有翟天臨的論文，遂質疑其學歷有問題。此外，翟天臨去年8月曾發表了一篇有關「白鹿原」的論文，結果被發現與安徽黃山學院教授黃立華的論文「一個有靈魂深度的人物——《白鹿原》之白孝文論」高度相似，抄襲率達4成。

（綜合報道）