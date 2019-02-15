【椰樹牌椰汁】涉低俗被查後推新廣告：學生當模特　不見大胸美女

海南椰樹牌椰汁的2019年新包裝將產品標榜是「豐胸神器」，廣告中大量使用各式各樣的大胸美女，連串「波濤洶湧」最終驚動海口市工商局以涉嫌發布違法廣告立案調查，有問題的廣告更被依法拆除。 面對質疑，椰樹集團在周四（14日）下午發布新廣告，可見再沒有任何與大胸美女相關的元素，改為以小學生、中學生、大學生的形象來宣傳「從小喝到大」概念。

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事緣椰樹牌椰汁新包裝是一位穿着清涼的女性手舉飲料，廣告上的標語更是「每天一杯、白嫩豐滿」，較以前的「白白嫩嫩」更加令人有遐想。加上所用的代言人均為衣著清涼、上圍傲人的女性，結果椰樹集團引發輿論質疑是故意賣弄色情、意識低俗。

而在新廣告中，「從小喝到大」不再暗指胸部，改為以不同年齡層的演員來詮釋，並開宗明義稱「正宗椰汁椰樹牌，上小學，媽媽叫我喝；上中學，我自己喝；上大學，我天天喝；白白嫩嫩，我從小喝到大」。

椰樹牌椰汁新包裝被質疑是賣弄色情，意識低俗。（視覺中國）

另一方面，人民日報海外版在評論文章中指出，椰樹集團的情況並個別例子，「似乎只是老國貨遭遇品牌營銷困境的冰山一角」，更反映不少是中國人童年回憶的老字號，在面對外國同類品牌的競爭，往往因缺乏對品牌的有效運營，而漸漸失去了市場，「有的甚至淪為了『次等品』、『便宜貨』的代名詞，從而淡出了人們的視野」。

報道引述經濟管理出版社總編輯楊世偉分析認為，中國老品牌之所以陷入困境，在品牌戰略上出現偏差是一個很重要的原因，「有些企業即使生產出優質的產品，但由於忽視銷售過程的全流程管理，中間環節以及售後服務跟不上，導致消費者滿意度降低，將本來很好的品牌毀在聲譽上」。

事實上，椰樹集團的營收近年來多是原地踏步，甚至一度有倒退。中國品牌研究院食品飲料行業研究員朱丹蓬認為，近年椰樹集團營收是處於「吃老本」狀態，對市場變化和消費升級的相應研發和宣傳投入不足，產品和包裝缺乏創新，宣傳模式有需要加強。

（綜合報道）