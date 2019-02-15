「瘧原蟲療法」遭質疑　學者揭露：曾治愛滋病　被美國警告不合理

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員陳小平，他與其團隊早前宣稱，發現可「借助導致瘧疾的『瘧原蟲』來抑制癌細胞一事」，引起社會關注，甚至出現受試者突如湧現，讓試驗團隊應接不暇。

「瘧原蟲療法」徵求受試者消息一出，出現許多人爭相報名。（翻攝網絡）

事實上，「借助導致瘧疾的『瘧原蟲』來抑制癌細胞一事」傳出以後，無論是陳小平，亦或鍾南山等人都曾表示，「目前，這套癌症療法仍在實驗階段，亦尚未達到獲批准有條件用藥，現在下結論太早了，一切都仍在摸索進行。」

但有許多媒體斷章取義，將這項醫學研究簡化為「瘧疾能治愈癌症」，致許多患者爭相諮詢，期望能一試而「治癒」。

不過，對於如此醫學研究與試驗現象，許多醫界、學界仍趕緊跳出質疑，並稱該團隊的醫療程序與治療的手段有問題，深怕發生重大醫療糾紛。

圖為浙江大學生命科學研究院教授王立銘網絡平台發出的訊息。（截取網絡）

其中，最著名的，便是以浙江大學生命科學研究院教授王立銘為代表的質疑聲浪。

繼質疑陳小平演講內容中的理論基礎、臨床數據以及生物學機制研究之後，王立銘的實名認證微博於近期持續發聲，他稱陳小平在1990年代就與國外科學家合作進行瘧原蟲治療人體愛滋病的研究，且被美國疾病管制與預防中心（CDC）和世界衛生組織（WHO）嚴厲警告，稱這種做法「不合理」，故意讓病人染上瘧疾有可能殺死他們。他也補充說，這些醫療試驗國外知名媒體《洛杉磯時報》、《紐約時報》都有報道。

對此，陳小平團隊仍保持沉默。一名負責對接媒體的工作人員回應內媒指出，現階段謝絕媒體採訪，團隊正忙於應對實際需要幫助的病人，沒有時間應對同行學者。

「不真正從事臨床工作的人，不知道實際執行中需要經歷什麼。」該人員稱。

（澎湃新聞）