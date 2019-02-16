【剩女之怒】不忿家人20年來不停催婚　浙江40歲女子過年火燒屋

過年是一家團圓的時刻，卻亦是許多單身人士的煩惱。浙江台州的吳姓40多歲單身女子就遭遇家人輪番催婚，為發洩不滿，更索性在大年初五點火焚燒自家房屋。 吳女事後解釋此舉只是「嚇唬家人」，不過由於已涉嫌放火罪，目前已被警方刑事拘留。

被吳女點火燒壞的窗框。（澎湃新聞）

警方查明，吳女自20年前開始被父母催婚，但她認為婚姻應由自己作主，儘管家人安排多次相親，她都不為所動。16年前，家中小弟亦展開戀情，惟吳女依舊不願婚嫁，在多次被催婚後，她與父母和兄弟姐妹便開始產生矛盾。

此後，吳女「大齡未婚」一時間成為村中熱話，面對閒言碎語，其父母一氣之下將趕出家門，放言「找不到老公就別回家」，她因而常年在外打零工租住。

今年春節期間吳女返家過年，家人再次催婚並多有怨言。年初四（2月8日），吳女與家人因瑣事爭吵後不歡而散。翌日傍晚，她又因住宿問題與家人起爭執，到街上吃飯喝酒後更加氣憤，認為家人對她不公，突然有了點火燒家的念頭。

當晚9點左右，吳女購買打火機，但她轉念一想「畢竟是自己的家」，決定「只是嚇唬他們」。她遂一邊大喊「我要把房子點着了，你們不給我房子住」，一邊點燃窗戶的塑膠膜。豈料塑膠膜燃燒旺盛，連木質門框亦開始冒煙，吳女驚嚇之下急忙撥打報警電話，並迅速逃離。

案發後，吳女很快向警方坦承其放火行為，但自己只是一時洩憤、嚇唬家人，並非真的想要燒房子。她又指點火前已提醒家人，點火後更主動報警，更向警方傾訴多年來遭遇的催婚壓力，「沒結婚有甚麼錯？為甚麼要這樣對我？我也是他們的親人啊……」

（澎湃新聞）