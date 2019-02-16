【學歷造假】北大：翟天臨存在學術不端　同意退出博士後工作處理

在熱門電視劇《蘭陵王》飾演大奸角太子的31歲內地男星翟天臨，近日被揭發博士學歷涉嫌造假，署名論文內容更與他人高度相似，抄襲率達4成。 錄用翟天臨為博士後研究員的北京大學今天（16日）發表調查說明，稱校方經過調查，確認翟天臨存在學術不端行為，同意旗下光華管理學院對翟天臨的退職處理意見。

翟天臨早前獲北京電影學院授予博士學位，後被北京大學光華管理學院錄用為博士後研究員。（網上圖片）

北大在調查說明中指出，校方自上周五（8日）以來高度重視關於招募翟天臨為博士後的情況，並成立調查小組。經調查發現，在翟天臨進入光華管理學院博士後科研流動站的材料審核、面試和錄用過程中，合作導師、面試小組和學院方存在把關不嚴、實質性審核不足的問題；同時確認翟天臨存在學術不端行為。

合作導師被停止招募博士後

北大續指，校方依據相關規定，同意光華管理學院周三（13日）對翟天臨作出的退出博士後科研流動站的處理意見；依據該校試行的博士後研究人員管理辦法，決定對其合作導師作出停止招募博士後的處理，對面試小組成員給予嚴肅批評，責成學院方作出深刻檢查。

北大還指出，將進一步完善相關制度和管理措施，並要求博士後管理辦公室組織各博士後招募單位認真開展自查自糾，進一步嚴格學術標準、強化規範意識。對於博士後申請材料弄虛作假或違反學術道徳，以及招募過程中審核不嚴格者，將嚴肅問責，發現一宗查處一宗，絕不姑息。

此外，北大還強調事件暴露出該校在博士後管理中存在的漏洞，校方將以此為戒，進一步加強和完善學校內部管理，認真整改，虛心接受社會公眾的監督和批評。

（北京大學微博）