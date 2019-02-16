【繼續吹.jpg】微商賣面膜自稱阿里美女高管　曬馬雲合照遭起底

內地網上近日瘋傳一篇微商推銷文章，作者自稱是初創企業的CEO，以往曾擔任阿里巴巴的「年薪數百萬（人民幣．下同）、期權超千萬的女高管」，又晒出與馬雲的合照作證。 惟文章隨即惹來各方質疑，甚至連阿里巴巴集團公關總監顧建兵亦留言聲討，「我工作以來第一次見到一個員工帶着一個攝影師來跟拍自己，專門往幾個高管身邊湊，就為拍照」。

文章題為《那個從阿里離職的漂亮女高管，從來不過情人節》，主要內容是推銷一款聲稱含有特殊成功「寡肽-1」的面膜，但有不少篇幅是講述自己在阿里巴巴工作的經歷。

備受爭議的微商推銷文章。（網上圖片）

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作者Judy Wong聲稱在阿里巴巴工作10年，「讓我成為一個還算有錢的女人，讓我經濟獨立」，但最終因為工作致皮膚變差而離職，並因此期權損失保守估計至少1000萬元。為證明身份，Judy Wong貼出一張與馬雲一起參加活動的合照，以及與中國首位世界小姐總冠軍張梓琳的合照。

但文章隨即被自稱是阿里巴巴資深員工踢爆，稱Judy Wong的真名是王晗，確實曾在阿里巴巴任職，不過並非所謂的「高管」。螞蟻金服副總裁陳亮更直斥「吹牛要有個度吧，王晗你怎麼就成為了阿里高管？那些合影怎麼來的自己沒點兒數嗎？」。阿里巴巴集團公關總監顧建兵亦有留言，並解釋該張與馬雲合照的由來，「我在場，是在北京參加一個外部會議，我工作以來第一次見到一個員工帶著一個攝影師來跟拍自己，專門往幾個高管身邊湊，就為拍照。」

據悉王晗此前是在阿里健康任職，有員工向內地傳媒透露，王晗應是在三四年前離職，其當時所負責的是一個較新的領域，但沒有甚麼成績。有前員工更稱王晗是他的舊同事，「當時她的級別是P6，後來我走了」。報道解釋，「P6」在阿里巴巴是較基礎的職位，應屆大學畢業生入職一般為「P5」，「P6」是已有兩至三年工作經驗。

眼見事件愈鬧愈大，王晗出面澄清，指自己在2008年加入阿里巴巴，2018年離職，「先後在阿里軟件、淘寶網、阿里集團、阿里健康、螞蟻金服任職，做過業務也做過後台事務工作，最高級別是在阿里健康任家庭醫生事業部總經理」。王晗坦言「我一直認為自己是阿里健康的女高管」，又點名陳亮，認為對方不留情面批評，皆因二人曾有過節。但陳亮再次回覆重申與王晗並不相熟，「我不是甚麼高層，作為一個普通員工看不過眼發個朋友圈而已」，他更再透露王晗離職時的級別經內聯網查詢後，「這個級別的員工阿里估計得七八千甚至上萬」。

面膜聲稱核心成份是「寡肽-1」，有各種肌膚修護功效。（網上圖片）

另一方面，內媒發現經此一「役」，王晗所推銷的面膜似乎銷量增長不少，但令人奇怪是其註冊公司是「本草花樣年華科技（北京）有限公司」，本身沒有生產化妝品的資格，與其聲稱的面膜是她與團隊自主研發有所出入。

此外，面膜聲稱核心成份是「寡肽-1」，可提升肌膚修護力，達致祛痘淡印、修護易敏、平衡水油等功效，幫助肌膚恢復健康狀態。報道指據《中國醫藥報》早前報道，「寡肽-1」實是化妝品界的「皇帝的新衣」，即中國國內沒有原料供應商能提供「寡肽-1」等相關化學品安全技術說明書和產地資料，化妝品廠商亦無法提供購買和使用記錄，「這些化妝品裏，加了甚麼、有甚麼作用，大都是隨意描述，成了化妝品界的『皇帝的新衣』」。

（綜合報道）