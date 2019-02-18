河南女大生逃性侵跳樓亡　淫狼竟攜弟弟開車輾屍偽裝車禍

2018年7月17日，河南鄲城發生一起意外死亡事件，暑假返家僅一天的大學一年級女生羅貝貝的屍體在大街上被發現。 據了解，此前一名喝醉的王姓男子，假借送羅貝貝回家，卻騙她至住宅，擬欲性侵。羅貝貝因反抗後從16樓高處墜樓，當場死亡。而王男為撇清關係，竟然夥同弟弟開車碾壓屍體，偽造羅貝貝因交通事故死亡跡象。 目前王男兄弟二人已經被警方逮捕。

今年19歲的羅貝貝就讀信陽師範學院外語學院一年級。（截取網絡）

據內媒報道，19歲女大生羅貝貝是河南信陽師範學院的一名學生，就讀外國語學院。2018年7月16日，羅貝貝從學校放暑假回家後，便前往醫院看望罹癌的奶奶。

羅貝貝的父親羅志傑稱，「看望完母親後，妹妹把羅貝貝帶回家了。大概晚上8點多，她自己可能想到醫院去看看，將近9點時間從家走。可是，我家人到晚上10點發現她不在家，就在街上附近和她朋友家去找，但都沒找到。」

2018年7月17日早上，羅志傑一直憂心於昨夜未歸的女兒，聽村里散步的人說城北鄲淮路上有個女孩出車禍時，他心裡「咯噔」了一下。「到那一看，是我女兒，別人都說當時沒剎車痕跡，不像第一現場，絕對不是車禍，最後我就要求屍檢。」

羅貝貝墜下樓後撞在廢舊燈桿上，燈桿有些變形。（新京報）

警方開始調查，沒想到卻發現，羅貝貝真實的死因，為高處墜下致嚴重顱腦損傷死亡，死亡後屍體再被車子碾壓。

警方便進一步展開偵查，並調閱相關監視記錄發現，7月16日晚上11時許，走在路上的羅貝貝，被王男（犯罪嫌疑人）搭訕，又帶至吃飯、逛街，羅貝貝準備走路回家之際，王男心生歹念，企圖將羅貝貝拐至家中。

待王某成功的將羅貝貝騙上車，便驅車前往自住地方。到家中，王男對羅貝貝上下其手，之後羅貝貝進行反抗，並以要去廁所為由來規避王男的性侵。

據王男向警方的供述，羅貝貝去廁所許久仍未開門，王男便察覺有異，發現羅貝貝已從16樓高處墜樓亡。接著，王男通知其做公務員的弟弟，將羅貝貝屍體辦運至後車廂，於17日早上6時許，在鄲淮路偽造交通事故，由王某對死者屍體進行碾壓，來偽造交通事故的現場。

目前，王男因涉嫌強姦、幫助毀滅、偽造證據；王男之弟則涉嫌幫助毀滅、偽造證據，兩人已經被捕，並被起訴，但判決結果還未出爐。

（新京報）