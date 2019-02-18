小心！別給「按」壞了　國產按摩器材被揭三成不合格

近日，國家市場監督管理總局公佈按摩器材抽查結果：有5省份43家企業生產的44批次產品中，不合格發現率達31.8%。 據傳，部分廠商為降成本，讓按摩器材存在漏電隱患，尤其，標稱（浙江）麗水市日峰電器有限公司生產的腿足按摩器，是所有廠牌問題最多的產品之一。

國產按摩器具產品抽查，有超過三成不合格，並存漏電火災風險。（翻攝網絡）

國家市場監管總局日前公佈了按摩器材的最新抽查情況，結果顯示此類產品的不合格率高達31.8%，是2018年度國內抽查項目中，合格率較低的產品之一。

國家市場監管總局產品抽查處處長苗雨晨指出，2018年按摩器材產品質量抽查，共檢驗了浙江、上海、福建、廣東、貴州等5個省市43家企業生產的44批次產品。經檢驗後，有14批次產品不合格，不合格發現率為31.8%，與2018年國家監督抽查整體不合格率相比相差了22個百分點，產品質量水平較低。

據官媒報道，這次按摩器材抽查項目中，所有14批不合格產品涉及的不合格項目無一例外全都與「用電安全」有關。

舉例來說，麗水市日峰電器有限公司生產的腿足按摩器，就是這次被檢出質量問題最多的產品之一，有4個項目被檢出不合格，分別是觸及帶電部件的防護、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、騷擾功率和騷擾電壓。

其中，觸及帶電部件的防護檢測，是器具在結構和外殼上是否具有足夠的絕緣防護，如果按摩器具沒有有效的防護，使用時意外觸及到帶電部件，就有可能發生觸電事故，直接威脅消費者的生命安全。

對此，許多行業專家呼籲，建議政府應盡速將這類產品納入到國家強制性產品認證目錄進行管理。也就是說，產品只要上市就必須經過國家認證，如果沒有達標，就限制上市。否則仍會出現許多因按摩器具導電至消費者傷亡的新聞訊息。

（央視網）