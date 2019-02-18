要求下車被拒　湖南女竟向司機潑熱水　致巴士失控乘客受傷

重慶巴士墜江事件引發輿論高度關注，但是，襲擊巴士司機時間仍然時有發生。日前，家住湖南邵陽的女子張某要求司機停車不果後，衝動的她竟向司機潑熱水，致司機及車上乘客受傷。 近日，邵陽市大祥區檢察院以涉嫌以危險方法危害公共安全罪依法對張某批准逮捕。

張某向司機潑熱水。（網絡圖片）

1月12日下午，30歲的張某攜5歲的兒子從邵陽高速南站乘坐17路巴士前往邵陽市區，準備在寶慶中路人大路口下車。當公車到站時，車後門短暫開啟，張某未能及時下車，遂走到車廂前部與司機吳某理論並升級到爭吵。

當車行駛到下一站時短暫停靠一段時間，張某並未下車，而是持續與吳某爭執。之後，巴士駛離月台繼續前行。張某見狀，情緒失控，拿出手中攜帶的保溫杯，打開瓶蓋，將瓶內熱水潑向吳某操作的方向盤，右手背被燙傷的吳某不由自主地往右打了一把方向，並踩了急刹車，巴士失控與路邊花壇發生碰撞，車上乘客多人摔倒，70歲的乘客何某站立不穩，左眼碰撞到車廂扶手上受傷。

接警後，公安機關立即趕赴現場處置，並將受傷人員送往醫院救治。經鑒定，吳某右手輕微損傷，何某左眼內側壁及頂壁骨折，構成輕傷。案發後張某家屬代為賠償了何某的損失，並取得其諒解。

承辦檢察官審查後認為，張某用熱水潑灑駕駛中的司機，妨礙了司機安全駕駛，導致巴士與路邊發生碰撞並使司機、乘客受傷，造成了車內其他乘客的恐慌，同時也對道路的安全運輸造成危險，嚴重侵犯社會公共利益和安全，其行為已觸犯以危險方法危害公共安全罪，遂依法作出批准逮捕決定。

（檢察日報）