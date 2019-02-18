進咖啡店只拍照不落單　廣西女遭索50元「拍照費」

走進店面先拍照，已經成為許多當代青年生活日常。不過，消費者要小心，現在，有些店家還會向拍照者收取費用。 近日，廣西柳州市民韋女士在廣西窯埠古鎮一家咖啡店遇到了這樣的事。她在這家店並未消費，只是是拍照，卻被收取了50元人民幣的「拍照費」。

2月14日晚，韋女士與丈夫在窯埠古鎮吃完飯，來到涉事店鋪。這家咖啡店門口有一塊牌子，寫著「本店低消為68元/位」。來到店內，韋女士和丈夫在店內轉了轉，並拍了照。

韋女士稱，因為當天晚飯吃得比較多，所以她沒有在咖啡店下單。不過，韋女士和丈夫剛準備離開時，一名工作人員跟他們說，最低消費68元，如果沒有點單就要收取50元。

工作人員一開始表示要收取50元「拍照費」，之後又說是場地費。雙方理論了很久，最終韋女士老公通過微信支付了50元。韋女士認為這是亂收費。

對此，該咖啡店工作人員譚女士表示，韋女士與丈夫來到店內時工作人員已告知他們進店有低消，並提醒他們點單。工作人員認為兩人會在店內消費，才允許其在店內拍照。

不過，韋女士認為，這家咖啡店的行為侵害了消費者的自主選擇權和公平交易權，設置最低消費，還涉嫌強制消費。目前，她已向工商所投訴。

（南國早報）