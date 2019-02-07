2月2日，廣西南寧有一名男子向傳媒爆料，指其女友遭風水師強姦，但經警方調查後，發現原來是一宗設局報復案。2月3日，該對情侶因報假案而被警方行政處罰。

據《南國早報》2月6日報道，涉案男子向該報聲稱，2月2日上午11時左右，他來到女友小麗住處，剛推門進去就看到有一名30多歲的男子，他扯下小麗的睡衣和內衣褲，而小麗正在極力反抗。

女友墮「性交轉運」騙局謀報復，廣西情侶設局誣風水師「強姦」。（資料圖片）

男方向傳媒爆料

據覃某原先版本，他當時立即制服該男子，並打電話報警。他亦向傳媒爆料，指這名陳姓風水師乘上門看風水布局之機，企圖強姦小麗。

據南寧市公安局長崗派出所透露，經調查後覃某承認，由於懷疑陳某以雙修「性交轉運」為由，欺騙小麗與其發生性關係，於是和女友設局報復。

發色情訊息誘使入局

覃某和小麗先是向陳某發送色情訊息，誘使他前往小麗住處。覃某在對方到達前事先報警，並埋伏在陽台，一待時機成熟便現身制服陳某，自導自演「強姦未遂」案。

不過報道指陳某藉「性交轉運」行騙一事，實屬無從查證。至於警方則以報假案和擾亂公眾秩序為由，行政拘留覃某3天，處罰款200元（人民幣．下同），小麗亦被罰款200元。