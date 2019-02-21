西安男撿手機後拒收失主168元謝禮　反索要「吉利數」666元

西安一男子撿到外地遊客手機後，表示願意寄還手機，並退還了失主主動發來的168元（人民幣，下同）的紅包。但該男子拒絕紅包並非是「拾金不昧」，而是想要個「吉利數字」：「666元或888元。」為此，原本心存感激的失主小謝，反而有些鬱悶。

前幾天，在北京工作的小謝到西安遊玩，回到北京後發現，自己的iPhone6手機不慎遺失。所幸，小謝打通了那部丟失的手機，撿拾人表示願意歸還。為方便溝通，小謝和撿拾人「小豹子」加了微信好友。在微信中，小謝告訴「小豹子」可以用快遞到付的方式寄手機，這樣就無需他承擔費用。同時，小謝還給「小豹子」發了168元的紅包，表示感謝。

「小豹子」收了紅包後稱「沒事，客氣了」，並表示「明天給你寄過去。」小謝再次致謝，並表示「我肯定會再給您發個紅包感謝您的。」

但「小豹子」之後又將168元紅包退給了小謝，並告訴小謝：「你發個吉利數字……」

「小豹子」說的「吉利數字」是666元或者888元。經過一番溝通，小謝決定給「小豹子」666元。小謝心裡並不舒服，不過，小謝還是決定找在西安的朋友幫他去取手機，並交給「小豹子」666元。

對此，陝西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師分析了其中涉及的法律問題。他說：「如果因撿拾人保管而實際產生了費用，那麼就合法。反之，可能會觸犯《刑法》關於敲詐勒索罪的規定，涉嫌敲詐勒索罪。如因數額達不到定罪量刑的標準，但情節惡劣的，可以根據我國《治安管理處罰法》規定，由公安機關對其進行治安處罰。」

（澎湃新聞）