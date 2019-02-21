賣面膜「阿里美女高管」向馬雲道歉：曬合照欠妥　想做中國CHANEL

據內地傳媒報道，近期一位自稱「阿里離職女高管」的Judy Wong（王晗），在其微信公眾號發布的一篇營銷文章引起熱議。王晗在文中展示出多張與馬雲等知名人士的合影，宣傳自己的創業產品面膜。 惟文章隨即惹來各方質疑，更遭阿里旗下螞蟻金服副總裁陳亮「打假」，而她在文中推廣的面膜成分和其本人公司也引來不少爭議。 周三（20日），王晗針對此事在該微信公眾號上發布公開信，向阿里和馬雲道歉，並對其面膜產品的質量與來源進行說明，最後還表示已經向陳亮發出了律師函。

王晗此前晒出與馬雲的合照。（網上圖片）

王晗在公開信中表示，「希望能好好的，重新以一個認錯的姿態，面對所有人。」她表示心裡確實揣著對阿里，尤其是對馬雲很深的歉意，還承認曬跟馬雲合影的做法確實欠妥。「出於我對馬雲老師，也出於他所創立的企業的敬重，以及我在宣傳產品的過程中，對一些分寸拿捏不准，進而造成的誤會感到的愧疚。」

在公開信中，王晗還表示，過去一周因為陳亮的系列解說，她受到了不公正的誹謗。她表示已經委託律師，向陳亮發出了律師函，並在文中附上了律師函圖片。

王晗向陳亮發出了律師函。（網上圖片）

據了解，陳亮最初曾在朋友圈轉發了王晗這篇營銷文，並連續發問，「吹牛要有個度吧，王晗你怎麼就成了阿里高管了？那些合影怎麼來的自己沒點數嗎？這麼多年了，心思花在正經工作上不行嗎？永遠都在耍那些小心機，何必呢？」

陳亮的回應立刻引起內地網民熱議，隨後關於王晗職級並非「阿里高管」、自帶攝影師拍照、因末位淘汰被裁的曝料層出不窮。王晗與陳亮二人也在網上數度「隔空」對質。

王晗指，所有面膜都經過了監管部門的嚴格檢驗。（網上圖片）

此外，有媒體曝光王晗創業的面膜所宣稱的核心成分「寡肽-1」，被證實在國際權威的化學物質查詢網站查詢不到，並不具有她所說的「祛痘淡印、平衡水油」等神奇功效。

對此，王晗在公開信中也有回應，稱其產品配方中，加入的的確是寡肽-1成分，絕非是國家藥品監督管理局嚴令禁止添加的EGF。她還強調，「所有產品都經過了監管部門的嚴格檢驗。」

王晗在文中還解釋了她做美妝的初衷，稱她真的是希望能做成一個世界級的中國品牌。「一個真正有調性的品牌，就像香奈兒（CHANEL）一樣可以影響到我們的用戶。」

（觀察者網）