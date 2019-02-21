【迷信惹禍】安徽機場28歲男向飛機擲幣致航班取消　旅客全體滯留

為了取得好意頭，「擲幣祈福」作為內地遊客的喜好之一，往許願池擲幣幾乎已經成為「指定動作」，更有人甚至向古樹、文物擲幣，大煞風景之餘亦惹來爭議。不過令人最難以忍受的是，竟然還有人向飛機擲幣祈求平安，嚴重影響全體旅客安全。 據內地傳媒《安徽網》周四（21日）報道，近日一名28歲男子陸某在安徽省安慶市天柱山機場乘坐航班時，認為朝飛機扔硬幣會保平安，遂在登機過程中，將兩枚1元硬幣扔向飛機機身方向，掉落至機坪地面。陸某的行為導致涉事航班被取消，全體旅客滯留一夜，他其後亦被行政拘留。

涉事航空公司為雲南祥鵬航空。（資料圖片/視覺中國）

28歲男乘客冀擲幣保平安

報道稱，17日晚上，雲南祥鵬航空有限公司執飛安慶至昆明航班8L9960旅客登機過程中，機場保障人員在飛機機身附近地面發現兩枚硬幣。經機組廣播詢問，一名男性乘客承認自己登機時向飛機機身方向投擲兩枚硬幣。機場工作人員其後向機場派出所報警。事發後，涉事男子陸某接受公安機關調查，他認為朝飛機擲硬幣會保平安。

為避免風險隱患，該航班被取消，航空公司其後對該飛機引擎作進一步孔探檢查。當天晚上所有滯留旅客共162人也得到妥善安置，航空公司並於翌日（18日）上午補飛安慶至昆明航班。

陸某一個微小的舉動險釀出大禍，據航空公司飛行人員介紹，硬幣如果被吸到引擎核心部位，很可能會與高速轉動的葉片發生碰撞，極易導致引擎失速，甚至停止運作，從而釀成慘劇。

南航前年也發生過80歲阿婆向飛機引擎投幣祈福事件，圖為機場工作人員在檢修飛機。（封面新聞）

同一編號航班第二次發生擲幣事件

另據《新京報》報道，同一編號航班此前也發生過乘客投擲硬幣事件。祥鵬航空官方微博2017年10月18日通報稱，當天，祥鵬航空8L9960（安慶-昆明）航班在乘客登機過程中，一名乘客向飛機發動機投擲硬幣。為確保飛行安全，該航班被取消。警方經調查後表示，涉事者為76歲的方姓女乘客。她因第一次乘搭飛機，以為擲硬幣可以祈求平安，

而在前年6月，上海浦東機場也發生過相似事件。在上海浦東飛往廣州的航班上，一位80歲阿婆往引擎內擲硬幣祈福，導致飛機故障無法起飛。

（安徽網）