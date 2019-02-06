【新春殺生？】內地遊客狂擲錢落魚池祈福　錦鯉「錢縫」中求生

每逢新年，不少人都喜歡到處祈福，期望來年順景。昨日大年初一（5日），內地河南一景區聚集了不少遊客，景區內的錦鯉池竟成為祈福地，池內及水面鋪滿硬幣和紙幣，原本是魚池主人的錦鯉，只能在「錢縫」中游走，狀甚可憐。有網民質疑此類擲錢落池的行為污染水源兼危害魚兒生態，祈福不成隨時變成殺生折福。

河南一景區的魚池被當成祈福池，池內滿布硬幣及鈔票，錦鯉只能在「錢縫」中遊弋。（梨視頻截圖）

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慘成許願池的錦鋰池位於河南洛陽的一個景區內，昨日（5日）適逢大年初一，大批遊客到景區「行大運」，其間多人將硬幣及紙鈔扔進魚池內祈福，令水底及水面均鋪滿不同面額的金錢。魚池內的錦鯉則被迫在「金銀滿屋」的環境下生活，游弋時要盡量避開硬幣和鈔票。

有遊客表示，據說擲錢祈福時，只要扔出的硬幣或鈔票能扔到魚池的中間位置，並且漂於水面就代表有福，雖然他們知道園區早已在魚池中間設立托盆盛載錢幣，又明白扔錢祈福實屬迷信，但在「羊群心理」下，仍願意花錢換個「心理作用」的祈福行動。

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有網民認為遊客扔錢祈福的行為自私，沒有顧及錢幣對魚池水質造成的污染。（梨視頻截圖）

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有網民直斥遊客扔錢祈福的行為十分自私，完全沒有顧及錢幣對魚池水質造成嚴重污染，「扔這扔那不是善行，不管是池塘環境和池塘內的生靈都是惡舉」、「到時候錦鯉都死了，你們還圖什麼心理作用」。亦有網民稱，遊客的祈福錢最終只會成為景區的收益，「這景區太掙錢了，每天打掃衛生的得撿多少錢？」、「晚上關門，景區員工樂開了花」。

（梨視頻）