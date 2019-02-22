廈門普法宣傳畫「司马光砸缸罰款二十」　網民：鼓勵見死不救？

撰文：彭琤琳
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福州趙宇「見義勇為反被刑拘」事件仍在發酵，近日再有網民爆料，廈門一個社區普法宣傳畫上出現「司馬光砸缸罰款二十」，引起民眾反感。該宣傳畫用了「司馬光砸缸」的典故，但將司馬光的行為歸到「強拿硬要或者任意損毀，佔用公私財物」類別，並配上現代法律，指該行為將被處罰款和拘留。
不少網民質疑，司馬光為了救人才砸缸，「罰款二十，到底是人命重要還是錢重要？」也有人將宣傳畫與趙宇案聯繫，認為這是在「鼓勵冷漠」。
福建廈門一個社區普法宣傳畫上出現「司馬光砸缸罰款二十」。（網上圖片）
據內媒《北京時間》報道，宣傳畫在網上引起熱議後，該社區的物業和居委會周三（20日）表示，已經接到當地居民對宣傳畫的投訴，並反饋給宣傳畫製作單位思明區司法局。惟該司法局當時回應稱，該畫並無不妥，不要吹毛求疵。「這是一種文藝手法，從法律的角度沒什麼誤導，目的是通過生動的故事讓大家對這條法規更好的理解。」
司法局該回應也再次惹來網民熱議：
「暗示大家不要見義勇為，明白了。」
「見死不救、見義不勇為要從小開始教育？」
「緊急避險都不知道嗎，亂用什麼典故，不夠好笑的？」
「這叫吹毛求疵？這完完全全是工作失誤！還不承認。」
受網絡負面輿情影響，思明區司法局周五（22日）發布聲明回應稱，鑑於該宣傳畫引發不好的社會反響，已將其撤下，但尚未補缺。將來安放什麼樣的法制宣傳畫，還需慎重考慮。聲明又對居民和網民表示感謝，並承認其工作疏忽及道歉。
（綜合報道）