廈門普法宣傳畫「司马光砸缸罰款二十」　網民：鼓勵見死不救？

福州趙宇「見義勇為反被刑拘」事件仍在發酵，近日再有網民爆料，廈門一個社區普法宣傳畫上出現「司馬光砸缸罰款二十」，引起民眾反感。該宣傳畫用了「司馬光砸缸」的典故，但將司馬光的行為歸到「強拿硬要或者任意損毀，佔用公私財物」類別，並配上現代法律，指該行為將被處罰款和拘留。

不少網民質疑，司馬光為了救人才砸缸，「罰款二十，到底是人命重要還是錢重要？」也有人將宣傳畫與趙宇案聯繫，認為這是在「鼓勵冷漠」。