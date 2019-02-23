【鏡面人】鵪鶉骨刺穿食道　重慶男求醫驚揭心肝脾肺「左右掉轉」

重慶50多歲的劉某日前誤吞鵪鶉骨頭致食道刺穿受感染，結果在求醫時意外發現自己竟是完完全全的「鏡面人」，心臟、肝臟、脾臟等器官位置均與正常人相反，例如心臟、脾臟在右邊，肝臟則在左邊。

劉某被發現原來是「鏡面人」，心臟、肝臟、脾臟等器官位置均與正常人完全相反。（微博）

劉某的內臟甚至連腸道和血管的方向都與正常人相反。（微博）

據劉某的主診醫生重慶市急救中心胸心外科主任孔令文透露，劉某是在家中誤吞鵪鶉骨頭後，本想猛吃蔬菜將骨頭強嚥下去，結果卻導致骨頭刺穿食道，並出現感染症狀。劉某輾轉數間醫院後，最後被送到重慶急救中心。

孔令文為劉某做手術前檢查，意外發現他竟是「鏡面人」，「這是我從醫20年以來遇到的第三個鏡面人，不僅是心、肝、脾、肺的位置相反，就是腸子和血管的方向也和正常人完全相反，不過他的內臟都很正常，只是之前的疾病造成了胸膜黏連和閉鎖。」

令劉某食道刺穿受感染的鵪鶉骨頭。（慢新聞）

醫生開刀前先辨明身體結構

孔令文坦言，為鏡面人做手術最困難是醫生自身的固有思維，「醫生的所有的經驗和習慣都是源自於給正常人做手術。舉個例子來說，劉某這個手術首先要從左側開胸，而不能從右側開胸。」為免差錯，孔令文特別為劉某做嚴格的手術前評估，同時加強斷層掃瞄效果，明確辨明其身體結構。歷經5個多小時後，孔令文終成功為劉某取出該條長約3厘米、末端尖銳的鵪鶉骨頭。

據了解，目前醫學上對「鏡面人」的成因還未有科學定論。但有部分專家認為，「鏡面人」是由於人體胚胎在發育期間中，與父母體內基因的一個位點同時出現突變有關，機率大約是百萬分之一。

（綜合報道）