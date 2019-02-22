男子向飛機「擲幣祈福」致14萬元經濟損失　遭行拘7日還面臨起訴

本來打算向飛機「擲幣祈福」，結果卻是惹禍上身。內地一名28歲陸姓男子日前在安徽安慶機場乘坐航班時，將兩枚1元硬幣扔向飛機機身方向，本以為這樣能「保平安」，卻導致航班取消，全機共162名旅行被迫滯留17小時才能起行，直接經濟損失達14萬元（人民幣，下同）。 涉事男子事後則被處以行政拘留7日的處罰，同時面臨航空公司的起訴。

內地一名28歲陸姓男子日前在安徽安慶機場乘坐航班時，將兩枚1元硬幣扔向飛機機身方向，本以為這樣能「保平安」，卻導致航班取消。（視覺中國）

事件發生於2月17日，陸男在安慶天柱山機場乘坐祥鵬航空8L9960安慶至昆明的航班時，認為向飛機投擲硬幣可祈福保平安，遂在登機過程中以左手將兩枚1元硬幣扔向飛機機身方向。硬幣掉落至機坪地面後被機場工作人員發現，航空公司為避免意外發生，立即將航班取消，並對該飛機引擎作進一步檢查。

受陸男所累，原本搭乘該航班的162名旅客被迫滯留長達17小時，直到次日上午6時22分，飛機引擎全面檢修完畢，最終於2月18日上午8時29分安全起飛。

陸男在事後被公安帶走調查，並因為涉嫌擾亂機場正常生產秩序，被處以行政拘留7日的處罰。

祥鵬航空回應事件時表示，此次投擲硬幣事件導致航班取消，為乘坐該航班的旅客帶來極大不便，並造成直接經濟損失近14萬元，公司將就此事依法起訴該名旅客。