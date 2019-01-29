【真「扎心」！】山西女子持續發燒　醫生從心臟內取出6厘米牙籤

當人們感情失意的時候，常常會使用心頭上宛如被「扎」一般來形容自己。 但近日，西安一名女子的心確實被「扎」了，據悉，這位25歲女子在開刀治療心臟時，醫生意外發現一根長度超過6厘米的木製牙籤，而該異物來源至今存疑，有可能是女子飯後喝水時不小心吞下。

西安醫療團隊正在判斷山西女子的病情。（VCG）

時間回到一個月前，來自山西永濟的25歲女子小趙（化名），開始出現不明原因的反覆發燒，爾後症狀逐漸加重。在當地醫院治療期間，體溫始終徘徊在攝氏38度至40度之間，未有任何退燒的跡象。

後來，小趙在父母的陪伴下，來到西安西北大學附屬醫院，透過精密檢查後，才發現小趙的心右房有一處細胞組織不正常的增生，長達6厘米。接著，經檢驗報告判斷，醫療團隊認為這異物是一種較為少見，且十分凶險的細菌，名為「埃希氏大腸桿菌」。醫院心胸血管外科主任王紅兵確診小趙患上了感染性心內膜炎合併三尖瓣逆流，並決定動手術清除，為小趙置換了一個人工瓣膜。

治療期間有「意外」發現

然而在此期間，醫療團隊竟有「意外」發現，原來小趙的心臟右室邊橫著一根被纖維等組織覆蓋的木製硬物。待醫生將其取出後，才發現原來是根長度超過6厘米的牙籤。這突如其來的發現，頓時令在場的醫護人員們瞠目結舌。

王紅兵指出，從患者身體來看，完全沒有外傷痕跡。儘管之前曾有異物誤入人體臟器內的報導，但牙籤的材質不比這些，要想從胸壁直接、完整且精準地將其插入心臟內部，卻又不發生心包積液、心臟壓塞的情況，這種可能性微乎其微。因為，鋒利的牙籤即便進入心臟內，稍有偏差也可能導致心臟破裂，造成大出血或壓塞。

醫生從該名少女心臟取出的牙籤。（翻攝網絡）

對於自己的心臟裡竟存一根牙籤，小趙也相當困惑，她表示，「自己平時喜歡吃完飯用牙籤叼在嘴裡玩，應該是哪一天在玩的時候喝水，沒注意嚥下去了。但是具體情況自己也記不清楚了。」

對於小趙的質疑，王紅兵表示，該闡述在醫學原理上是成立的，之前也有過這樣的醫學案例，但是吞噬牙籤扎到心臟的案例比較罕見，目前在西安地區屬於首例。由於治療及時，目前，小趙已經能夠下地行走了，年前有望出院，今後的生活也不會受影響。

（綜合報道）