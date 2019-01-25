台女喝完咖啡大昏迷　醒來竟全裸　驚揭被姐姐男友處心積慮迷姦

台南市宋姓男子僱用女友的妹妹當按摩師，卻覬覦對方姿色，4年前在女友妹妹的飲料中下安眠藥，趁機性侵得逞，他事後否認犯行，辯稱是對方主動脫衣勾引，但法官不採信說詞，一、二審均依加重強制性交罪，判8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，宋平時僱用女友妹妹替客人按摩，還將工作室2樓租給女友妹妹住，他2015年5月23日覬覦女友妹妹的姿色，趁對方接待客人時，將安眠藥摻入喝到一半的咖啡中，見對方飲用後頭暈、四肢無力倒臥沙發上，再以嘴巴含吸管，吸取摻藥的咖啡餵入女友妹妹口中。

女友妹妹事隔2小時後甦醒，自行回到2樓房間後再度昏迷，宋則見機不可失，尾隨在後，進入房間性侵得逞。女方晚間醒來，發現自己全身赤裸、頭暈、下體濕潤，到醫院驗傷後發現自己安非他命、安眠藥中毒，立即報警處理。

宋承認與女友妹妹發生性行為，但否認下藥性侵，堅稱「當天是女友妹妹自行脫光衣服，主動拉我發生性關係」，還直指女方刻意陷害他，逼迫他給付45萬元（約11.5萬港元）和解金。

警方調閱工作室監視錄影畫面，卻發現檔案被刪除，設法還原後又見檔案日期遭刻意修改。法官認為，女方下體驗出宋的DNA，且監視器畫面中，宋下藥動作明顯，若宋沒下藥，何必刪除監視器畫面？認為宋的說詞不足採信，雖已和女方達成和解，但矢口否認犯行，一再主張女方主動脫衣勾引，難認有深刻悔悟之心，不宜輕縱，一、二審均依藥劑強制性交罪判刑8年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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