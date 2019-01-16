19歲安徽女打鋼釘整酒窩發炎留疤　專家拆解酒窩手術缺陷及風險

近日內媒報道稱，安徽一名19歲少女為擁有酒窩，聽信一家紋身培訓學校的員工建議，在兩側臉頰處分別植入一根酒窩釘。幾個月過後，臉頰兩側卻出現了發炎的症狀，在醫院取出鋼釘後，臉上也留下了難看的疤痕。 專家表示，人造酒窩不如天然酒窩自然，人造酒窩往往無時無刻掛在臉上。此外，酒窩手術也必然存在一定手術風險及手術禁忌。

據早前報道，易女士去年在臉頰植入鋼釘後，臉部即紅腫及極度疼痛，後來鋼釘更陷到肉裏，唯有到醫院將鋼釘取出。湖北省人民醫院整形外科專家表示，釘子對於人體而言是異物，植入後可能會引起不良反應，正規醫院於整容時一般會使用縫線的方法，使皮下組織凹陷形成酒窩，由於是可吸收線，所以大多不會有不良反應。

易女士聽從紋身學校在臉頰上打鋼釘，希望可以長出酒窩，不過卻因而出現不良反應。（網上圖片）

人造酒窩無時無刻掛在臉上

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院整形外科副主任醫生陳蕊接受內媒《澎湃新聞》採訪時稱，酒窩成形術的確存在，但臨床上做這個手術的人並不多。手術的原理並不複雜，就是用埋線、縫紮等方法，將少量笑肌肌束與設計酒窩處皮膚的真皮層做縫合，使其粘連而人為形成一個凹陷，看著便像是酒窩。

陳蕊說，但是人造酒窩不如天然酒窩自然，天然酒窩大部分時候只會在人笑的時候，或者面部肌肉活動的時候才會顯現，但人造酒窩往往無時無刻掛在臉上。

不少人渴望擁有美麗的酒窩。（網絡圖片）

人造酒窩可能會隨黏連部分鬆開而消失

另一方面，人造酒窩的原理其實是靠黏連形成，而手術後又不可能一直面無表情。說話、微笑、大笑，無論甚麼表情都會牽動臉部的肌肉，黏連起來的部分也就有一定可能會鬆開。一旦沒有黏連，也就沒有凹陷，酒窩自然也就會消失。

此外，酒窩成形術必然存在一定手術風險及手術禁忌，比如有全身性疾病或疤痕體質的患者就不建議進行手術，手術本身也存在如感染、出血、面部神經損傷、腮腺導管損傷、兩側酒窩不對稱等可能。陳蕊強烈建議愛美者必須在正規醫院做全面的手術前風險評估後方可進行手術。

（綜合報道）