湖北10歲女童邊食香腸邊跳彈床　竹籤從口腔刺穿腦幹插入小腦

據內媒報道，近日湖北一名10歲女童一邊吃香腸一邊跳彈床時，竹籤不慎從口腔刺進顱內，刺穿腦幹，插入小腦。醫生為女童進行緊急手術後成功取出竹籤，目前女童的情況暫時穩定。

報道稱，2月24日（周日）下午，女童在巴東縣一個遊樂場裏一邊吃香腸一邊跳彈床，不料香腸的竹籤從她的口腔直刺進去，深深地插入喉嚨裏。女童被緊急送往當地醫院，醫生檢查時發現竹籤已插進顱內。

竹籤經過女童的口腔，穿過寰樞關節間隙，刺穿腦幹，插入小腦。（中國新聞網）

當日傍晚6時許，女童轉入宜昌市中心人民醫院，當時女童面色蒼白，四肢麻木，一小截竹籤露在嘴巴外面，焦急的父母握著她的小手不停地安慰著。醫生立即為女童做了電腦斷層掃描（CT）等檢查，顯示竹籤經過女童的口腔，穿過寰樞關節間隙，刺穿腦幹，插入小腦。

醫生：腦幹受傷可能會致命

宜昌市中心人民醫院神經外科副主任醫生羅然解釋，腦幹是掌管人體呼吸循環的中樞，此處受傷會導致呼吸循環衰竭，嚴重的可能會致命。

醫生隨即為女童進行了緊急手術，成功取出竹籤，目前女童的情況暫時穩定，但由於受傷部位特殊、竹籤污染等原因，仍然有激發顱內感染、顱內出血、腦脊液漏等風險，還需密切觀察。

（中國新聞網）