【騙局】誤信婚戀網與「董事長女兒」相親　杭州男被騙近3萬

「世紀佳緣」是美國納斯達克股票上市的首個婚戀網站，然而該網站近年來屢次傳出欺詐事件。 浙江杭州28歲的吳先生早前通過該網站與一名女子相親，對方自稱是上市公司董事長的女兒，擁有北大碩士學歷。吳先生其後被女子接連要求送贈貴重物品，遂對女子真正身份起疑心，一查後發現竟是全部造假。 世紀佳緣起初仍堅稱女子的身份經過「100%核實認證」，但最終在周一（25日）發聲明致歉，承認工作人員未有審查存檔，將按照吳先生的服務合同金額的三倍賠償，同時對女子提起民事訴訟。

吳先生被朱女士所騙。（影片截圖）

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據吳先生表示，會主動去相親是因為祖母年事已高，遂在去年10月繳交1.08萬元（人民幣．下同）費用成為世紀佳緣的會員。朱女士是吳先生第三位相親對象，世紀佳緣的紅娘指朱女士是上市公司董事長的女兒，同時是一位北大的碩士生。吳先生與朱女士去年底第一次見面，第一天相談甚歡，翌日就再到當地一間咖啡店約會。吳先生即場向朱女士表白，為了隆重其事，他更事先交代咖啡店要有特別布置，自己則到髮型屋剪頭髮、剃鬚，甚至噴了香水。

吳先生指，當時朱女士十分堅持要有戒指才算表白，於是他就在咖啡店老闆娘的陪同下，到附近商場花了2.3萬元買了一隻戒指。惟老闆娘得知吳先生與朱女士竟只相識兩天後，就出言提醒不要魯莽行事，吳先生為安全起見，最終亦未有送出戒指。

及至第三天，朱女士主動約吳先生見家長，但要求必須帶禮物，結果吳先生又花了4000多元買了一條頸鍊送給朱女士的母親。當天晚上吳先生離開時，朱女士再稱母親即將生日，要求要有1萬元的大利是。吳先生認為有可疑，向內地傳媒求助，希望能獲退還戒指、頸鍊的費用，以及世紀佳緣的會員費。

內媒調查朱女士的真正身份，揭發其根本不是北大碩士生，更非上市公司董事長的女兒。朱女士是在杭州一間小學內工作，據校方所提供的資料，其是華東師範大學的畢業生，父母只是一般公司的職員。校長更證實，朱女士曾有過一段婚姻，現已離婚，並育有兩個孩子。

世紀佳緣發聲明指已向吳先生登門道歉，並表明已對朱女士提起民事訴訟。（視覺中國）

面對質疑，世紀佳緣起初仍聲稱經核實後，朱女士的身份真實。但就在事件曝光約一個月後，世紀佳緣再發聲明，承認朱女士提供了虛假的個人資料，且工作人員未有接照公司規定審查及存檔，輕信其不實陳述。聲明提到，相關門市負責人已登門向吳先生道歉，負責的紅娘以及公關部負責人停職反省。朱女士提供虛假的個人資料，違反所簽署的承諾書，世紀佳緣經評估後決定向朱女士提起民事訴訟。另一方面，吳先生認為世紀佳緣涉嫌欺詐，向市監部門投訴，目前杭州當局已對世紀佳緣立案調查。

（綜合報道）