【還願】遊戲在Steam平台全面下架　傳大陸發行商遭當局約談

台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）上周二（19日）正式推出後大受兩岸玩家歡迎，惟其後有玩家發現遊戲場景中有一張符咒，竟印有影射國家主席習近平的字樣，令遊戲即時被大陸全面封殺。 有台灣玩家今天（26日）發現於遊戲發行平台Steam上已找不到《還願》，開發商赤燭公司對此發聲明證實下架。 此外，傳出北京官方已派工作組到上海與大陸發行商Indievent約談，業界亦擔心事件將衝擊已持續加強的遊戲監管。

《還願》遊戲中出現涉嫌辱罵習近平的符咒，令遊戲即時被大陸全面封殺。（Gamebase）

恐怖遊戲《還願》因有影射國家主席習近平的場景而遭到大陸封殺，但銷量卻倍增，昨（25日）已正式突破 100 萬。然而有玩家今天（26日）於Steam平台搜尋，發現《還願》遊戲已不存在，僅剩下遊戲原聲帶。赤燭發聲明回應指，因部分玩家出現無法開啟與遊玩閃退現象，暫時下架並且重新進行品質檢測。

赤燭表示，希望各方可以利用這段時間從素材誤植風波中冷靜下來，團隊會重新檢查遊戲素材，避免類似事情再度發生。希望《還願》重新上架時，能夠更加專注在遊戲本身的內涵。

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《還願》爆發素材事件後，大陸代理商Indievent第一時間發聲明，與開發商赤燭終止合作關係；赤燭亦在聲明中表示Indievent並不知情，「責任歸咎皆為赤燭所應承擔」。

不過據台灣《鏡周刊》報道，據另一位時常來往兩岸的遊戲業者透露，業界傳聞大陸官方上周日（24日）已派出工作組，從北京奔赴上海，調查Indievent在事件中的涉入程度，「恐怕會被請喝茶」；他更評估，Indievent其實只是新公司，官方微博才剛開，「遇到這樣的事情，很可能就直接倒了。」

業界憂將加大審查力度​

這位業者強調，雖然一些台灣玩家認為批評領導人是常態，「但這樣的作法確實辜負了合作對象的信任。」就算赤燭一再表示這次事件是內部的失誤所造成，並非有心為之，會賠償損失，「但這次的傷害可不僅是商業上的。」

他另外提到，大陸官方原本就已在加強遊戲監管，經此事後對外來遊戲的審查或會更加嚴格。除了陸資可能會對台灣遊戲投資縮手，外資若想在全球最大的大陸市場賣遊戲，亦必須審慎評估台灣開發者是否會在遊戲中夾帶一些政治符號，進而影響投資意願。

（台灣經濟日報、鏡周刊）