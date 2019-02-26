【網戀騙局】黑龍江漢被「美國女兵」求婚　墊付「關稅」遭騙49萬

網戀騙局層出不窮，騙徒警察會假扮成軍人、王子或專業人士，去騙取受害人的信任和金錢。前段時間，有假扮「美國大兵」的騙徒騙取了內地女生的金錢，如今類似的騙局再次上演，只是「美國大兵」變成「美國女兵」，受害人從女生變成了男生。 據內地媒體近日報道，黑龍江大慶一名男子與美國維和「女兵」網戀，為幫助對方將資產轉移到中國，共計墊付了49萬元（人民幣，下同）「關稅」。惟該名男子發現，自己愛慕的「女兵」其後在微信上將其列入黑名單，才意識到上當受騙。

黑龍江大慶一名男子與美國維和「女兵」網戀後被騙49萬元人民幣。（資料圖片）

報道稱，2018年9月，大慶市居民陳某在微信上認識了美國駐阿富汗維和部隊女軍官「愛麗絲」。陳某在「愛麗絲」的微信朋友圈裡看到她面容姣好，而且經常出入國外高檔場所，誤以為自己遇上了「白富美」，心生愛慕之意。而「愛麗絲」也表現得對陳某青睞有加，「精通」中國語言的她還經常與陳某聊天。二人其後更確定了戀愛關係，開始「跨國戀愛」。

在獲取陳某的絕對信任後，「愛麗絲」對陳某說：「我退役後要到中國生活，嫁給你。現在，我要先把自己的資產轉移到中國去，我的資產包括美元、黃金等。但是，我在阿富汗有維和任務，沒有辦法去辦理相關手續，只好委託其他人替我辦。可是現在，我遇到麻煩了。因為需要緊急繳納關稅，你先幫我墊上吧。等我的資產到了中國，全部落到你的名下，你隨意處置。」

陳某聽後深信不疑，陸續給「愛麗絲」提供的銀行卡賬號存入了49萬元。但當陳某停止匯款後，他發現自己已經被「愛麗絲」拉入微信「黑名單」，愛麗絲從此失聯。陳某才發現自己被騙，遂向警方報案。據悉，目前此案正在偵辦中。

（微大慶微信公眾號）