1994年《射鵰》朱茵變楊冪再掀Deepfake爭議　製作者：是技術交流

「Deepfake」專指基於人工智能的人體圖像合成技術，極易被利用製成假名人性愛影片、假新聞、惡作劇等，故目前在內地已被全面禁止。 內地知名影片網站「B站」（bilibili）日前一度出現一段Deepfake影片，在1994年版的《射鵰英雄傳》中，女主角黃蓉本是由朱茵所飾演，但卻被人換成楊冪。影片引起網民熱議，製作者肖先生則強調只是用於「技術交流」。

朱茵在1994年的《射鵰英雄傳》中飾演女主角黃蓉。（視覺中國）

肖先生表示，由於平時工作的範疇有涉及到人工智能，「無意中看到這個技術，自己就跟着研究研究，跟大家交流交流」，並強調沒有從中獲利。肖先生又透露，該影片前後共花了約一星期時間製作，且硬件設備要求相當高，「租服務器來用的，不是說普通電腦就可以做的」，一般市民的家用電腦幾乎無法做到。

《神奇女俠》的演員Gal Gadot曾被人用Deepfake製作假性愛影片。（視覺中國）

但值得一提是，Deepfake之所以在中國，甚至在全世界大多數國家及地區均被唾棄，全因有不少人以之製作假名人性愛影片。據了解，此前就曾經發生有人用Deepfake製作電影《神奇女俠》的演員Gal Gadot的假性愛影片，甚至開始出現假政治人物公開演講。

而人臉識別公司雲從科技技術人員就在接受內媒訪問時指出，以一項技術而言本身沒有對與錯之分，重點是如何應用。事實上荷裏活的數碼特技公司就對Deepfake充滿興趣，不但可以提高後期製作的效率，更能節約成本。

（綜合報道）

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