【最「上進」的賊】廣西男子爬樓盜竊成癮　花重金健身學攀岩

據內媒《南國早報》27日報道，廣西玉林容縣一名男子為了攀爬上樓入室盜竊，經常鍛煉身體，不僅堅持每天做俯臥撐，甚至不惜花重金專門到健身房學習攀岩。

廣西玉林容縣一名黃姓男子專門到健身房辦卡，學習攀岩技巧，目的是入室盜竊。（網上圖片）

報道稱，從2018年11月開始，容縣警方接到多起報警，稱家裡被小偷入室盜竊，損失財物共計數十萬元（人民幣，下同）。經過偵查，警方將容縣楊村鎮的黃某鎖定為犯罪嫌疑人，並在本月23日將其抓獲。在審訊中，黃某如實供認了其在容縣、北流等多個住宅社區入室盜竊，並將盜竊所得銷贓給朱某的犯罪事實。

據黃某供述，他平時非常注意鍛煉身體，還不惜花重金「投資」，專門到健身房辦卡，學習攀岩技巧。目的就是讓自己身材更結實，有更好的體力攀爬上樓。

「就連在監獄服刑的時候，他也是堅持每天做仰臥起坐和俯臥撐。」據辦案民警介紹，黃某在2008年至2018年期間曾先後服刑，最後一次是2018年10月才刑滿釋放。但刑滿釋放後，他仍不知悔改，又重操舊業。

疑犯黃某表示，他攀爬樓層最高達第10層。（網上圖片）

據了解，黃某每次作案前都會進行踩點。在選定作案目標後，黃某趁晚上市民飯後出去散步，家裡無人的這段空當時間出動作案。黃某表示，他攀爬樓層最高達第10層，一般是順著樓房外牆的附著物往上攀爬，然後再由窗戶或陽台或露台進入室內。目前，疑犯黃某和朱某已被容縣公安局依法執行刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

（南國早報）