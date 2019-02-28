【Starbucks貓爪杯】網上炒至3000元　官方限量加推4000個　

美國連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）26日（周二）起在中國推出一款限量「貓爪杯」，因其造型獨特，引發民眾瘋搶。不但有人為貓爪杯而通宵排隊或大打出手，甚至網上亦掀起炒風。 貓爪杯瞬間火爆社交網絡後，據Starbucks官方微博在27日（周三）發布的最新消息，28日（周四）起「貓爪杯」在Starbucks天貓平台上發售，一共4000個「貓爪杯」分4天賣出，每天限量1000個，價格依然是199元（人民幣，下同）。

貓爪杯的內壁如同貓爪的模樣，當帶有顏色的飲料倒進杯子後，貓爪會隨著飲料而「實體化」。（微博）

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Starbucks又稱，「貓爪杯」剛剛開始製作，且工藝精細，預計發貨時間為4月8日。在線上零售平台訂購時，每隻「貓爪杯」只配對一個主人，避免一人多「貓」的情況出現。

據了解，Starbucks中國26日開始發售2019年櫻花主題系列的咖啡杯，造型及設計都與貓、狗或櫻花有關。在全部咖啡杯中最受歡迎的就是「貓爪杯」。顧名思義，貓爪杯的內壁是貓爪的形狀，當帶有顏色的飲料倒進去後，貓爪會隨着飲料而「實體化」。貓爪杯造型獨特，各地民眾為了買到心頭好，紛紛在Starbucks開門前數小時就前往排隊，有的甚至還搭起帳篷。

為搶杯大打出手 網上炒至3000元

不少民眾為搶得「貓爪杯」更大打出手，網上流傳不少爭執片段。有網民分享購買「貓爪杯」時的慘痛經歷，「在第一家店排了幾個小時隊，但是在星巴克開門後不僅沒能搶過同時到店排隊的大哥，還在搶杯子的時候被大哥撞倒在地上」、「還沒等搶購，排在前面的外賣小哥為了搶貓爪杯撞到了貨架，把所有杯子都摔在了地上，最後誰也沒能買到」。

據內媒報道，自「貓爪杯」推出後，一些黃牛黨囤貨高價出售，從原價199元抬升至上千元。在拼多多平台上更有賣家將「貓爪杯」標價為3000元。

（綜合報道）