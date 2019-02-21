台婦產醫生加麻藥劑量手術台強姦孕婦　妻子拍下獸行將其揭發

台灣桃園市中壢區1間婦產科診所，林姓負責人兼醫師去年4月28日，涉嫌替1名30幾歲女患者做引產手術，卻突然性慾大發，加重麻醉劑量，趁患者昏迷後偷舔下體、性侵得逞。但林的妻子早懷疑他不軌，事發前就在病床旁裝針孔攝錄機，把林的獸行全部拍下，檢方依強制性交罪嫌起訴林。

婦產科醫生林勤人去年4月涉嫌利用被害女病患進行引產手術時性侵被害人得逞，21日遭檢方起訴。（網絡圖片）

台灣桃園市中壢區1間婦產科診所，林姓負責人兼醫師去年4月28日，涉嫌替1名30幾歲女患者做引產手術，卻突然性慾大發，加重麻醉劑量，趁患者昏迷後偷舔下體、性侵得逞，但林的妻子早懷疑他不軌，事發前就在病床旁裝針孔，把林的獸行全部拍下，檢方依強制性交罪嫌起訴林。

檢方調查，林姓醫師（61歲）在中壢區中山路開業婦產科診所，當天中午11點多1名30多歲婦人到院要做引產手術，林趁著業務之便，把一般麻醉劑10cc劑量，偷偷多添加3cc，趁著藥效發作女患者陷入昏迷，林就支開一旁擔任助手的女兒，趁機用舌頭偷舔女子下體，最後再性侵得逞。

林妻早懷疑先生圖謀不軌，之前就在該診間內裝設針孔攝影機調查他的怪異舉動，事後她檢視錄影畫面才驚覺老公竟趁動手術時性侵女病患。（GettyImages）

但林妻早懷疑先生圖謀不軌，之前就在該診間內裝設針孔攝影機調查他的怪異舉動，事後她檢視錄影畫面才驚覺老公竟趁動手術時性侵女病患。

檢方傳訊時，林男坦承對女子打麻醉劑，趁對方失去意識後性侵，並供稱說，一般引產手術固定麻醉劑量為10cc，但他怕性侵過程耽誤手術時間，所以才再增加多打3cc。

而被害女子直到被檢方傳喚才驚覺遭性侵，經勘驗遭攝錄的畫面，確認自己就是影片中人；林妻則供稱說，因為之前就懷疑先生出軌，而且行徑詭異，才會事先裝攝影機，結果就錄到他性侵女病患畫面。

林的女兒供稱，當天爸爸替患者做引產手術，直到對方失去意識，父親就支開她等語。檢方勘驗影片畫面，認定林犯嫌明確，依加重強制性交罪前起訴他。

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