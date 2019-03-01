【無牽狗繩】江門老婦被貴婦狗「嚇成」9級傷殘　狗主遭罰20萬

作為一個負責任的狗主，帶著寵物犬出街散步時理應為狗綁上狗繩，除了防止狗隻走失以外，也能盡量避免騷擾或衝撞路人的意外。 據內媒報道，廣東省江門市此前發生了一起六旬老婦歐某被狗嚇到後跌傷為9級傷殘的事件，而涉事小狗當時身上未戴有狗繩。 近日，當地法院裁定，狗主未盡到看管義務，判處其賠付歐某醫療費、後續治療費、傷殘賠償金等20萬餘元人民幣。

牽狗繩才是盡責的狗主。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，案發在2017年8月，歐某在丈夫陪同下徒步經過某步行街。一條趴在台階上休息的棕色貴婦狗見兩夫婦靠近，站起來朝他們走了兩步。歐某見小狗未佩戴狗繩，感到害怕並下意識向旁邊閃躲，卻因為沒有站穩而摔倒在地。歐某隨後被送往醫院，住院治療13天。後經司法鑑定中心鑑定，綜合評定為9級傷殘。

飼養這條貴婦狗的是附近居民高某。高某認為她的寵物犬並沒有主動襲擊歐某，也沒有吠叫，只是走近了半米，歐某是自己受到驚嚇導致摔傷的，故其不願賠償。因雙方未能達成協議，歐某以生命權、健康權、身體權受到侵害為由，將高某訴至法院。

不少內地市民養狗己經越來越文明。他們牽狗外出散步時，也會為狗套上口罩，也有效把避免了寵物犬傷害人類的問題。（資料圖片/視覺中國）

當地法院一審後，判處了高某承擔30％的責任。惟歐某與高某均不服一審判決，歐某認為高某未盡到看管寵物的責任導致自己摔傷，其應承擔全部責任；高某則認為歐某摔傷與寵物狗無關，是其不小心造成的，自己不應承擔責任。

當地法院其後進行了二審，並認為雙方爭議焦點主要集中在高某對歐某是否構成侵權。根據內地《侵權責任法》第七十八條「飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任，但有證據證明損害是因被侵權人故意或者重大過失造成的，可以不承擔或者減輕責任」的規定，飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人承擔無過錯責任。

法院稱，本案中高某的貴婦狗未取得《犬類准養證》，且高某沒給狗佩戴狗繩，並在晚上19時後人流高峰期未盡到注意義務；雖然貴婦狗未出現「追趕、撲倒、撕咬、吠叫」等情形，但因它突然起立及走近的動作，導致歐某心理恐懼誘發摔倒，所產生的損害應屬於「飼養的動物造成他人損害」範疇。因此判處狗主高某應負全部賠償責任。

（《江門日報》）