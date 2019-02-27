【寵物整容】南京養貓人花萬元為貓割雙眼皮　網民質疑太殘忍

據內地傳媒報道，近日內地某「貓奴群組」流傳一組相片，南京一名養貓人為了讓自己的寵物貓變美，花了一萬元（人民幣，下同）為牠割了雙眼皮。惟不少網民質疑這種做法太殘忍，認為這是「虐貓」而不是「愛貓」。

做完雙眼皮手術後的貓咪雙眼紅腫。（影片截圖）

從相片中看到，手術後的貓咪雙眼紅腫，眼睛雖然變大但精神萎靡。有人認為，等（眼睛）恢復好了再拍照可能會更「好看」，又稱「主人有權利讓自己的貓變得更美」。但更多「貓奴」對此表示不能接受：

「以愛的名義傷害牠！這就是虐待貓啊！」 「養貓要用心對牠，既然養了牠不要嫌牠醜！」 「這些人哪裡是愛寵物，寵物就是他們炫耀的工具。」

據報道，南京部分寵物醫院都表示，可以為寵物做「整容手術」。有寵物醫院稱，「一些特定品種的狗，參加寵物選美比賽的主人會選擇給牠們做雙眼皮。」但給貓狗做雙眼皮手術可能會帶來併發症，醫院表示他們也會告知客戶，而最主要的風險是麻醉風險。「貓狗可能會抗拒應激反應，在麻醉過程會有麻醉不耐受。」也有一些寵物醫院明確表示，給貓狗整形美容有悖動物福利，他們抵制這種手術。

據了解，「寵物整形」來自韓國，包括割雙眼皮、裁耳、拉皮和剝指甲等。目前，內地很少有寵物醫院公開做這些項目。不少獸醫認為，這類手術只能滿足主人的喜好和利益訴求，對貓狗本身毫無益處，甚至會帶來傷害。以雙眼皮手術為例，雖然術後眼睛變大了，但有些部分睫毛覆蓋不到的話，反而不能正常保護寵物眼睛。

（江蘇新聞）