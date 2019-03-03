陝西女癱瘓17年不忍拖累家人服藥自殺　萬幸醒目丈夫事先換藥

上月底，陝西寶雞消防中隊接報，一名女子被困家中，家門被反鎖。消防救援隊伍到場後，發現一名中年女士昏迷，立即移交急救中心，她經搶救後已脫離生命危險。 事後發現，這名女士已癱瘓多年，企圖服藥自殺，並在家中留有一封十分感人的遺書，稱：對不起，別救我，謝謝你，我的好丈夫。

陝西寶雞，段女士癱瘓17年，不忍拖累家人企圖自殺，經搶救後已無生命危險。（網絡圖片）

遺書不忘還清親友欠款

這名昏迷女士姓段，57歲，2002年患腦出血後遺症，導致下半身偏癱。經醫院檢查，段女士是因為過度服用阿普唑侖和谷維素這兩種安定劑導致昏迷。經過醫護人員的積極救治，段女士於2月28日已脱離了生命危險。

家屬在家中找到一份段女士留的遺書，內容令人感動：對不起，別救我，謝謝你，我的好丈夫，我的親人，願你平安，一切安好。遺書中還不忘寫到還清親友的欠款。

一年前就有輕生念頭

據介紹，段女士一年前便有過輕生的念頭，在家人悉心看護和開導下，情況好轉。但為了防止發生意外，丈夫將其服用的安眠藥換成日常服用的其他兩種藥品，這兩種藥只是輔助治療的常規藥，但過量服用還是有危害。

出事當天，段女士趁丈夫與兒子外出，將自己反鎖在家中，服用了過量的「安眠藥」，打算以自殺為這個家庭減輕負擔和拖累。丈夫中途回家發現門反鎖，拍門無人應答，趕緊報警。

該消防中隊隊長袁帥介紹，當打開門時，段女士趴地上，已失去意識，應該是服藥後爬下床反鎖了門，門口玄關處放着遺書。消防員看到其家中有製氧機，就趕緊給用上，把人抬下樓。

網民留言鼓勵：你在，家就在

事情在網上傳播後，有部分市民表示想給段女士家獻點愛心，提供一些幫助。亦有大批網友深情留言：