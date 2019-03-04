【便秘1個月】江蘇女結腸脹如氣球可致命危　醫生開刀4小時清腸

江蘇有一名張姓女子一個多月沒排便，腹痛難忍，結腸脹如氣球，到醫院後服藥、灌腸、插胃管均無濟於事，最後醫護人員需為其開刀做手術，用4小時清理腸道宿便。目前，張女士正在術後休養中，腸胃功能已經基本恢復。

張女士長期依賴含通便甘油的「開塞露」。（網上圖片）

據《現代快報》3月4日報道，30 歲的張女士腸道異於常人，自小就有便秘問題，分娩生小孩後就更加嚴重，往往十天半個月排便一次，即便這樣，她依舊不以為然，不去醫院看看，長期依賴含通便甘油的「開塞露」以緩解排便問題。

最近一個月張女士用了「開塞露」也無濟於事，肚子疼痛不止，甚至肛門排氣明顯減少，才意識到問題嚴重，到常州第七人民醫院就診。

通便藥、灌腸、插胃管無效

常州七院肛腸科副主任醫師徐曉玉透露：「CT （電腦斷層掃描）檢查顯示張女士全結腸鬱脹，降結腸和乙狀結腸有大量糞便鬱積。化驗血常規有輕度白細胞升高，顯示腸道出現有局部的感染。」

張女士繼而入院接受治療，醫生採用口服通便藥、直腸內用藥、灌腸、插胃管減壓等辦法，但效果不彰，腹痛反而加重，演變成腸梗塞，結腸好比是充足氣的氣球。

乙狀結腸比正常人長 8 厘米

徐曉玉解釋：「如果沒有及時把堵在腸道裡的糞便排出，腸道脹到極限就會發生腸壁壞死，腸管破裂，大量的宿便會彌漫到腹腔內，造成更嚴重的全腹部彌漫性感染，大量的感染性毒素被吸收，又會進一步惡化進展成感染性休克，出現生命危險。」

常州急診科副主任唐會峰會診後提出，要施手術打開張女士腹腔，清理腸道。其後他在手術中發現，張女士的乙狀結腸比正常人長 8 厘米，其中堆積有大量硬糞石，充斥難聞臭氣。醫護人員最終共用上4個小時，使用 9000毫升沖洗液，經過8 次沖洗，才完全清理張女士的腸管宿便。