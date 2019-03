3月3日,有內地網民展示微信聊天頁面,指出微信翻譯出現「錯誤」。翻譯「錯誤」主要在於「You are so…」這樣的語句中,網民指在句末加上某些明星名字,會自動翻譯為「可愛」或「帥」。

吳亦凡蔡徐坤譯為「可愛」和「帥」,微信「緊急修復」神翻譯。(紅星新聞)

據《紅星新聞》3月4日報道,網民上載圖片顯示,若加上內地明星吳亦凡的英文名「kris wu」,就會被翻譯為「你真可愛」。如若加上另一位明星蔡徐坤的名字拼音「caixukun」,就會被翻譯為「你真的很帥」。

其他英文語句均正常

報道引述騰訊微信官方微博3月3日回應:「很抱歉,由於我們的翻譯引擎在翻譯一些沒有進行過訓練的非正式英文詞彙時出現誤翻,導致部份語句翻譯出現問題,目前正在緊急修復中。」

截至3月4日早上,微信聊天尚未能正常翻譯「You are so kris wu」或「You are so caixukun」,但其他英文語句均正常。