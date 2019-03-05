誤當為《哈利波特》取景地　中國遊客蜂擁澳洲大學「朝聖」

據澳洲媒體近日報道，澳洲悉尼大學一棟哥德式建築物與電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法學校相似，有些中國旅遊網站居然訛稱電影就在該處拍攝，藉此推銷旅遊行程，導致大量中國遊客專程造訪「朝聖」。 其實除了有旅遊網站提供錯誤資訊外，網絡上也流傳不少中文文章聲稱該處就是電影《哈利波特》的取景地。

悉尼大學的教學辦公中心四方庭院（The Quadrangle）被中國遊客誤認為《哈利波特》電影中的霍格華茲魔法學校的取景地。（網絡圖片）

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澳洲SBS新聞網的報道稱，《哈利波特》電影中的霍格華茲魔法學校其實在英國達勒姆大教堂（Durham Cathedral）取景，而悉尼大學的教學辦公中心四方庭院（The Quadrangle）與達勒姆大教堂有相似之處，故吸引不少中國影迷「朝聖」。實際上這一系列電影從未在澳洲取景。報道又稱，更有旅遊網站將悉尼大學該處描述為《哈利波特》電影的拍攝地點，吸引中國遊客前往參觀。

一名到該處參觀的中國遊客表示，「導遊告訴我們，這是《哈利波特》的取景地點之一」。另一名中國遊客表示，這所大學的建築因出現在電影《哈利波特》中而「非常有名」，這也是他參觀該處的原因。

《哈利波特》電影中的霍格華茲魔法學校其實在英國達勒姆大教堂（Durham Cathedral）取景。（網絡圖片）

四方庭院建築內的尼克爾森博物館（Nicholson Museum）的一名策展人表示，他注意到近年來到訪悉尼大學的中國遊客數量大幅增加，在2017年到2019年，2月份到訪的中國遊客人數暴增超過4000人，他們往往到博物館前台詢問哪裡是電影《哈利波特》的取景地。

其實除了相關旅遊網站外，網絡上也流傳不少中文文章聲稱該處就是電影《哈利波特》的取景地，或形容該處貌似電影場境，其中一篇文章更以「哈利波特取景地─悉尼大學」為標題。

（綜合報道）