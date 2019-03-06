江蘇主播為拍「鬼屋探險」縱火驅流浪漢　淪「火燒屋」遭刑拘

江蘇常州一處高架橋附近的空置樓日前突然起火，警方調查發現，肇事者竟然是一名網絡主播。 原來，這名主播在網上一直不慍不火，為了讓自己「火一把」，他與同伴找到一處空屋，想要拍攝「鬼屋探險」影片。未料空屋中有一名露宿者，他們便想要透過放火將其驅離。

江蘇一名網絡主播和同伴尋找到空置樓（圖）拍攝「鬼屋探險」影片。（現代快報）

1月21日下午，屋主宣女士接到親戚電話稱，她家位於高架橋邊的舊屋發生火警，消防員已趕往施救。她立即趕到現場，只見2、3樓都在燃燒。消防員滅火後，她入室查看，發現木質地板和家具皆已燒毀。由於這幢老屋已空置逾5年，大門緊鎖，屋內亦早已斷水電，她對起火原因倍感疑惑。

警方接報指，樓房起火時，有2個身影從2樓跳下。警員調閱閉路電視後，發現在相近時間段確有2名男子靠近該樓，循線追捕到劉姓和張姓疑犯。

據調查，29歲劉男和27歲張男10年前便在網上相識，並一同赴常州打工。據劉男交代，他最大的夢想是成為影片平台上的當紅主播，不用流汗就能賺大錢。然而他一直未能走紅，經濟頗為拮据。

空置樓被網絡主播放火燒毀。（現代快報）

放火燒屋後遺憾：未能成功拍片

去年12月，兩人商討如果拍鬼屋探險的題材，有機會贏得關注。他們繼而找到宣女士家的空屋，豈料第一次去踩點時，便撞見一名露宿者躺臥屋內，他們當時以為是死人，便急忙離開。及後，他們再次前往踩點時又見到露宿者，想到用縱火的方法將其驅離。然而流浪漢不動如山，兩人卻呼吸困難，撒尿滅火後便匆匆離去。

及至今年1月21日，兩人再次前往空屋，點燃廢報紙等易燃物，試圖驅趕露宿者。不幸的是這次火勢猛烈，他們發覺無法控制後逃逸。事後他們覺得很遺憾，因為沒能成功拍攝「鬼屋」影片，失去走紅的機會。目前，劉男和張男因涉嫌故意損壞財物罪被依法刑拘，案件正在進一步審查中。

（現代快報）