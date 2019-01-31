【寧愛美人】湖南青年攜逾200萬現金出走　匿深圳瘋狂打賞女主播

據內媒紅星新聞1月30日消息，24歲男子劉某志在去年12月28日起帶同內含200多萬元（人民幣，下同）存款的銀行卡，從長沙離家出走到深圳。與此同時，劉某志的家人發現劉某志一直不斷在網絡直播平台上消費，懷疑整件事與其中一名女主播有關。目前劉某志家人已向深圳羅湖警方報案。

劉某志失聯時身上帶有的兩張銀行卡，內含父親的食品加工廠經營資金226萬元。（紅星新聞）

兒子攜200萬失聯 母親擔心到想跳樓

報道稱，劉某志前年大學畢業後在湖南省汨羅市一間食品加工廠協助父親打理家族生意。及至上月28日，家人發現劉某志離家出走並失去聯絡。由於劉某志負責工廠營業部的資金，其失聯時身上更有兩張內含226萬元的銀行卡，劉某志父親擔心兒子被人劫持，隨後到派出所報案。

惟警方通過查閱身份證乘車記錄發現，劉某志當天從長沙南站乘坐高鐵到了深圳北站。另家人經查詢後，得知劉某志曾在深圳銀行辦理業務，且手機微信定位也在深圳，故很可能藏身在深圳。

劉某志失聯後仍然在網絡直播平台消費。（紅星新聞）

失聯前後曾為網絡女主播充值花錢

劉某志家人指，劉某志平時「很乖」，即使家裡較富裕，上學的時候也很節約，懷疑今次是被人哄騙。劉某志家人查詢銀行卡轉帳記錄後，發現劉某志離家出走前，曾在直播平台YY向某位女主播送贈價值60多萬元禮物。而在1月2日到20日期間，劉某志又再消費170多萬元，且基本上都是花在網絡直播平台的充值上。家人猜測，劉某志離家出走或與該女主播有關。

直播平台：警方需要才提供資料

至於直播平台YY的工作人員在周二（29日）回應稱，此事涉及到個人安全及隱私等問題，建議家屬及時報警，如公安機關執法辦案需要，平台將全力配合公安機關提供相關信息。深圳市公安局羅湖分局則表示，事件涉及到個人私隱，且暫未發現違法犯罪事實，故公安機關不會主動對外發布。

（紅星新聞）