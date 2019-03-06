【有片】杭州男大半夜連扔五輛電瓶車落河　點解？

近日，某共享電瓶車負責人方某來到杭州下城區公安分局報警，方某稱其公司停放在某社區門口的五輛電瓶車先後被盜，損失價值人民幣12000元。 經警方調查後發現，原來是有名男子，將這些電瓶車扔入河中。目前，這名男姓嫌犯已被依法刑事拘留。

姚某正在橋上，準備扔電瓶車。（截取視頻）

據早前報道，杭州警方接獲報案後，立即開展了偵查工作。警察透過被盜電瓶車周邊監控，很快發現有一男子在文暉橋一側，扛起了一輛電瓶車，直接就往上塘河裡扔，一連仍了5輛，警察判斷該名男子有很大作案嫌疑。

接著，辦案警察多次前往嫌疑人落腳點進行蹲點守候，幾天後嫌疑人姚某被警方抓獲。經查，嫌疑人姚某對盜竊電瓶車犯罪事實供認不諱。據嫌疑人姚某交代，他是一名外賣配送員。他下班後就策劃著想去偷幾個電瓶來，然後組裝一輛電瓶車自己開，用來送外賣。

當天，嫌疑人姚某騎了一輛共享電瓶車到了某社區。趁著四下無人，他就用螺絲刀將電瓶強行拔了出來。拔出來以後，又將電瓶藏在邊上的綠化帶裡，然後將車隨後從文暉橋上丟進了上塘河裡。如此操作，嫌疑人姚某一連偷了5個電瓶，並將5輛車全部扔進了河裡。隨後，嫌疑人姚某又將偷來的電瓶包裝好，打車離開了作案現場。

目前，嫌疑人姚某已被警方依法刑事拘留。

（中新網）