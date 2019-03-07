上海90歲翁徵婚找老伴　竟遇婚介「神助」尋回失散40年兒女

為了找一個老伴共度餘生，上海一名90歲高齡的老翁上星期去了婚姻介紹所徵婚。結果婚介所的負責人在了解這名老翁的陳年往事後，反而根據其提供的資料，幫老漢找到失散了逾四十年的2個孩子。

覃先生與前妻40年前已離婚。（看看新聞）

據內媒《看看新聞》周三（6日）報道，90歲的覃先生退休前曾在有色金屬研究所從事行政工作，惟數十年前經歷過一段失敗的婚姻後一直獨自生活。覃先生本想在養老院度過晚年，其後又改變想法，到婚介所徵婚，希望找個合適的人陪伴終老。

雖然高齡老人找老伴非常少見，但婚介所的負責人初女士仍熱心了解覃先生的情況，得知覃先生年輕時是一名軍人，和前妻有過一兒一女，但因為聚少離多、感情不和，兩人早在40多年前就離婚，孩子由前妻一人撫養，漸漸也失去了聯絡。

覃先生尋回失散女兒後與其視頻通話。（看看新闻）

巧合的是，在聽了覃先生的經歷後，初女士發現其前妻竟然是自己曾經的同事兼好友。覃先生得知初女士是前妻的朋友，也燃起了找回孩子的希望。而據初女士所知，20多年前，覃老先生的女兒移居到了美國，兒子仍在上海。但遺憾的是，8年前，覃老先生的前妻去世了。

初女士其後通過各種途徑終於找到了覃先生的女兒，並發現其女兒也在尋找爸爸。據了解，覃先生身處國外的女兒如今也有了自己的孩子，一家人通過視頻通話見了面。覃先生的女兒還決定今年6月返回上海與父親團聚。此外，覃先生之後也與兒子取得了聯繫。

（看看新聞）