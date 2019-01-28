【尋親】日軍侵華家人失散　88歲鄒伯昐覓兄妹過新年

兵荒馬亂，戰火連天，日軍侵華期間，香港不少美好家庭就此拆散。今年88歲的鄒伯伯（原名：周寶祥），年幼歷經劫難，與親人流離失散，來到耄耋之年，仍念念不忘失散的至親。他曾經重返舊居尋人，卻多次撲空，4名兄弟姐妹至今杳無蹤跡。鄒伯形容自己公開尋親「好似傻佬咁。」但他仍抱緊最後盼望，冀於農歷新年前如願以償，與家人再聚，「想見返自己人呀！」

提起舊事時，鄒伯伯禁不住以紙巾拭淚。(李澤彤攝)

鄒伯伯在家中排行第三，上有兄長及胞姊、下則有弟妹各一。香港淪陷前，一家七口原於九龍油麻地開設豆腐店，雖然已近90歲，但以爺爺名字「周天興」命名的店舖、其餘兄弟姐妹的名字，依家烙印在腦海中。

戰亂獨自走難回國內

提起日軍侵華「打到埋嚟」的黑色歲月，他仍義憤難膺，指當時父親於混亂中喪命，母親則帶著小孩們到處躲避，迫不得已下著他獨自走難回國內，輾轉下鄒伯伯飄泊流離，隨人群流徒到廣東，飢餓交迫當前，唯有咬實牙關，「咩都無得食，細細個就要出去做嘢喇。」最終他落戶惠東，並獲養父母收留，從此改名為「鄒佛水」。

寄人籬下的首個月，他幾乎每天以淚洗面，「你問我走難辛苦，定掛住屋企人辛苦？講真，兩樣都一樣咁辛苦。」

鄒伯伯雖已年過八十，但仍然「精靈」，身旁的兒子則指，父親經常將尋親一事掛在嘴邊。(李澤彤攝)

改名換姓，不等同過往身分一筆勾銷。思念煎熬下，他在停戰十多年後終返港尋親，不過昔日灣仔大馬路99號的舊居，早已人去樓空，據附近鄰居指，其家人於戰後早已搬走，原本滿心歡喜的鄒伯伯，尋親願望落空。

鄒伯的兒子鄒獻彪指，爸爸不時將尋親一事掛在嘴邊，每逢過時過節，亦特別感觸，以往見到疑似家人蹤影，更會窮追不捨。他指，爸爸多年前途經油麻地時，見到以其胞妹名字命名的金飾行，「佢走入去，諗住叫老闆娘出黎，睇下係唔係。」結果對方拒見，他只能帶著手上真金白銀購買的金鏈失望而回。

鄒伯伯兒子成功補領叔叔及姑姐等出生紙，期望可以得到更多線索助尋親。(李澤彤攝)

鄒佛水-88歲(原名：周寶祥) 尋親資料

大家姐：周寶橋（約92歲）

二哥：周寶雄（約91歲）

妹妹：周寶馨（約86歲）

弟弟：周寶行（約84歲）

母親：蔡潤（別名：蔡閏珠）

轉眼間數十年，鄒伯伯如今亦滿頭白髮，家人仍杳無音訊，不勝欷噓：「可能全部都走晒喇。」及至去年10月，兒子偶然閱得尋人新聞，遂替父親代為向紅十字會申請尋人服務，盼還其心願。

自嘲「好似傻佬咁」

曾兩度中風的鄒伯伯，雖然要靠輪椅出入，亦自知尋回家人渺茫，但仍願意走到鏡頭前，於鎂光燈下他形容自己「好似傻佬咁」，口中吐出僅餘盼望：「新年前搵得返就好喇。」即使親人已不在，他仍希望可前往拜祭，或尋回後代一家團圓。

紅十字會社區關懷服務部本地緊急支援服務助理經理譚佩詩指，過去不乏因戰亂而失去聯絡的例子，曾有失散74年的姐弟，成功再聚。機構尋人平均成功率達35%，紅十字會已發信聯絡政府部門及私營機構，代為搜查，不過至今開展3個月，仍未聞任何消息。

譚解釋，今次個案有一定難度，包括其兄弟姐妹們是否在港、有否改名換姓等，但她深信鄒伯伯仍有機會尋回家人，期望可透過傳媒力量廣為尋人。

如有任何消息或線索，可聯絡香港紅十字會尋人服務如下：

電話：2507-7135

電郵：tracing@redcross.org.hk