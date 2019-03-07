廣西3人闖醫院扮醫生病人被拘　揭8旬婦「實地取景」拍片求兒贍養

3月4日，3名婦人在廣西欽州市第一人民醫院內分別假裝醫生、患者以及家屬，「實地取景」拍攝影片，被護士當場揭發後一度遭公安扣留。內媒指原來是老太太的銀行卡被兒子拿走，所以才出此下策，拍片以「勸導」其子歸還銀行卡並予以贍養。

據《南國早報》3月6日報道，當天一名病人剛離開床位去做檢查，這3名女子就走到病床前。老太太穿著病人服裝，腳上綁著紗布，直接躺在病床上，另外一名中年女子則穿著和醫院醫生不一樣的白大褂。

廣西3人闖醫院扮醫生病人被拘，揭8旬婦「實地取景」拍片求子贍養。（南國早報）

穿白大褂女子堅稱是「醫生」

當值護士上前詢問，不料穿著白大褂的女子還辯稱：「我是本院的醫生，我們自己懂得處理，只是借用一下病床，不需要你們。」護士心生懷疑，追問該女子隸屬於哪個科室，女子說是某科室二區科，不過就遭該科室的護士長當場揭穿，並召來保安處理。

該女子見狀立即脫掉白大褂，拆除老太太腳上的紗布，原來老太太的傷都是用紅墨水塗的。涉事3人隨即離開，但就為保安追截並移送警方。

警方一度懷疑事涉詐騙

報道指欽州市公安局欽南分局透露，3名女子是寧夏人，假裝病人的老太太今年已經80多歲，另外兩名女子一個是其來欽州做生意的女兒，另一個是其女兒的好友。民警一度懷疑拍片一事涉及詐騙，但調查後證實當中未有受害者或行騙所得財物，因此僅警告了事。

按涉事人等所述，事緣老人原本是跟兒子在寧夏居住，銀行卡由兒子保存。後來老人隨女兒移居欽州，索回銀行卡時卻遭兒子拒絕。於是3人便在醫院自編自導老人受傷「大龍鳳」，想錄下影片給老人兒子看，以「勸導」他寄錢贍養老人，並交還銀行卡。